Hellbound 2: Netflix annuncia ufficialmente il rinnovo della serie coreana

È ufficiale: Hellbound tornerà con una seconda stagione.

Il 24 settembre 2022, Netflix ha annunciato ufficialmente i suoi piani per una seconda stagione della sua serie del 2021, Hellbound, con Yeon Sang Ho di Train to Busan e Peninsula che tornerà come regista.

Basata su un popolare webtoon con lo stesso nome, la prima stagione di Hellbound è stata ambientata in un mondo in cui gli umani hanno affrontato uno spaventoso fenomeno soprannaturale: emissari dell’inferno che sono apparsi sulla Terra senza condannando le persone all’inferno. La prima stagione del dramma è stata interpretata da Yoo Ah In, Kim Hyun Joo, Park Jung Min, Won Jin Ah, Yang Ik Joon e altri.

Qui sotto potete vedere il video dell’annuncio della stagione 2 di Hellbound:

