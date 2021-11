Hellbound: due nuovi trailer per l’imminente serie horror Netflix sud-coreana

Sono usciti un paio di nuovi trailer della nuova serie horror sudcoreana di Netflix intitolata Hellbound, che ci danno il benvenuto in un mondo infernale.

Qui sotto potete vedere i trailer:

Lo spettacolo viene dallo scrittore e regista Yeon Sang-ho, il regista dietro i due film della saga di Train to Busan, e sembra davvero pazzesco.

Hellbound racconta la storia di esseri ultraterreni chiamati “Angeli della Morte” che si presentano e iniziano a emettere un decreto e condannare gli individui all’inferno. Come possiamo immaginare, questi eventi soprannaturali causano il caos completo.

Ecco la sinossi completa: “Dimostrazioni incredibili di inferno in terra si svolgono nel centro di Seoul proprio di fronte alla folla. Gli esseri misteriosi condannano gli individui all’inferno, e gli esseri ultraterreni appaiono esattamente nel momento specificato per uccidere i condannati in un brutale rogo. Al di sopra del caos totale derivante da questi inspiegabili eventi soprannaturali è la voce dominante di Jung Jinsu (Yoo Ah-in), il leader di un’organizzazione religiosa emergente conosciuta come ‘La Nuova Verità’. Afferma che solo ai peccatori viene data la condanna e che questi eventi rappresentano la volontà divina di rendere giusti gli umani. Un gruppo di suoi seguaci dalla fede cieca, gli Arrowhead, prendono in causa il punire coloro che vanno contro la volontà divina. Il mondo diventa un inferno… ma alcuni reagiscono”.

La serie vede nel cast Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-a e Yang Ik-june. Sembra uno spettacolo dannatamente bello e non vediamo l’ora di veriricare la sua qualità quando arriverà il 19 novembre 2021.

