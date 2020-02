Helstrom: spuntano online le primissime foto leak dal set della serie Marvel/Hulu

Helstrom di Hulu ha cominciato le riprese l’autunno scorso ed ora finalmente possiamo mostrarvi le prime foto sul set.

Catturato da Canadagraphs il mese scorso e trattenuto fino a questa settimana, il Daimon Helstrom di Tom Austen può essere visto sul set di Vancouver in abiti civili, tra cui una giacca grigia o verde oliva, jeans e stivali grigi. Se la speranza era quella di vedere un aspetto più comics-accurate con il pentagramma sul petto e il tridente infernale allora dobbiamo disilludervi, almeno con questa serie iniziale di foto leak.

Come osservato dal paparazzo, si pensa che queste foto, in particolare siano state scattate durante le riprese del settimo episodio dello show. Va anche notato che in una scena successiva, la produzione utilizzava auto della polizia con insegne del Police Department di San Francisco, suggerendo quindi che lo show potrebbe svolgersi nella città californiana.

Qui sotto le foto:

#Helstrom : Premières photos de la série via des images de tournage à Vancouver avec Tom Austen dans son rôle de Daimon Helstrom. La sortie est toujours prévue pour 2020. (via https://t.co/Azhj6ah8gj) pic.twitter.com/yA8xE63bXl — Marvel CinéVerse (@MarvelCineVerse) February 27, 2020

Come sapete, a maggio Marvel Television e Hulu hanno annunciato la realizzazione di due nuove serie basate su proprietà Marvel, Ghost Rider e Helstrom, ma purtroppo il primo fra i due progetto è stato rifiutato, forse in previsione di un qualhe tipo di adattamento cinematografico.

La serie Helstrom però è rimasta nella lista dei progetti interessanti che verranno sviluppati con Hulu, e poco dopo con un comunicato ufficiale Marvel Television ha annunciato i membri del cast della serie.

Tom Austen (The Royals) sarà Daimon Hellstrom. La descrizione lo inquadra come un professore che però esercita anche con un secondo lavoro: l’esorcista. Anche se è ben consapevole di non poter salvare il mondo, spera comunque di poter portare aiuto alle persone a lui più care. Prova un profondo odio verso i demoni, e nella sua battaglia contro l’occulto, li vuole affrontare tutti e sconfiggerli.

Il secondo annuncio riguarda Sydney Lemmon, che interpreterà la sorella Ana Helstrom. L’informazione la descrive come una donna traumatizzata da bambina dal padre, e anche se segretamente teme il suo ritorno, è decisa a liberare il mondo da quelli come lui.

Nella lista dei personaggi di supporto figurano Elizabeth Marvel (Homeland, The Meyerowitz Stories) nei panni di Victoria Helstrom, la madre dei due protagonisti; Robert Wisdom (Ballers, Watchmen) nei panni del Guardiano dell’Occulto Caretaker; June Carryl (Mindhunter, Dead Women Walking) nei panni della dottoressa Louise Hastings, una psicologa che ha in cura Victoria Helstrom; Ariana Guerra (Raising Dion, Insatiable) nei panni di Gabriella Rosetti, un’incaricata del Vaticano mandata a aiutare Daimon a investigare su un caso di possessione; infine Alain Uy (The Passage, Paper Tigers) nei panni di Chris Yen, la migliore amica di Ana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...