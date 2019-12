Henry Cavill afferma che The Witcher non gli impedirà di interpretare di nuovo Superman

Henry Cavill sta dando vita a un nuovo eroe fan favorite in The Witcher, un ruolo che interpreterà presto nella nuova serie di Netflix.

Detto questo, molti lo vedranno sempre come Superman della DC, e molti di questi fan sperano anche che i suoi giorni come l’iconico eroe della DC non siano ancora finiti, anche se il suo ruolo è stato in un limbo da quando il risultato al botteghino di Justice League è risultato deludente.

Cavill ha chiarito che gli piacerebbe recitare ancora una volta la parte, e in una nuova intervista con Radio Times, gli è stato chiesto se la sua parte in The Witcher gli avesse impedito di riprendere il ruolo di Superman.

“Devi tenere presente che, indipendentemente dai film che farò nei prossimi anni, puoi inserire due progetti in un anno”, ha detto Cavill. Gli è stato quindi chiesto se c’è speranza che lui riportasse su schermo Superman ancora una volta, e Cavill ha fatto riferimento al suo famoso simbolo. “Voglio dire, è quello che rappresenta, giusto?”

E’ bene che contiate anche noi tra coloro che sperano che alla fine accada, dato che Cavill è stato un fantastico Superman. Molti non hanno avuto problemi con lui nel ruolo, solo i film in cui è stato portato in scena, ma ci piacerebbe che ci provasse un’altra volta.

