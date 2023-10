Henry Cavill cambia look in Argylle: i capelli sono terribili, le reazioni dei fan accendono il web!

Il trailer di Argylle – La Super Spia, il nuovo film con Henry Cavill diretto da Matthew Vaughn, ha scatenato una certa frenesia tra i cinefili di tutto il mondo.

Il motivo? Una trasformazione inaspettata di Henry Cavill, noto per il suo iconico ruolo di Superman, che ha deciso di sperimentare un look totalmente diverso per questo progetto.

Henry Cavill come Guile di Street Fighter

C’è chi l’ha definito semplicemente “brutto”, chi invece disperato ha iniziato a postare foto delle migliori locandine prodotte sino a oggi. Insomma, la scelta dei costumisti e dei registi di acconsentire a un taglio del genere proprio non è piaciuta. I più cattivi hanno parlato di taglio “stupido”, esprimendo notevole stupore per la decisione di Henry di sottoporsi ad un tale scempio.

Infine, alcuni critici hanno paragonato i capelli di Henry Cavill nel film Argylle a quelli del protagonista di Street Fighter Guile. (Se non ve lo ricordate, date un’occhiata all’immagine qui sotto!)

Guile, il protagonista di Street Fighter al quale è stato paragonato Henry Cavill

Argylle: il thriller che ha stregato Hollywood

Matthew Vaughn, il genio creativo dietro il franchise di successo Kingsman e Kick-Ass, ci regala un thriller di spionaggio mozzafiato con Argylle. La trama segue Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard, una scrittrice solitaria di romanzi di spionaggio i cui racconti prendono vita in modo spettacolare. Quando la finzione si scontra con la realtà, Elly si ritrova coinvolta in un mondo oscuro di spionaggio internazionale.

Accompagnata da Aiden, interpretato da Sam Rockwell, questa insolita coppia intraprende un’avventura globale per svelare una rete criminale internazionale. Il confine tra la realtà e la finzione si dissolve, regalando allo spettatore un’esperienza cinematografica straordinaria.

Argylle: il cast stellare che sta dominando il grande schermo

Il cast di Argylle è una vera e propria “dream team” di superstar. Henry Cavill, noto per il suo ruolo in The Witcher, si unisce a John Cena, Ariana DeBose, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Sofia Boutella e Samuel L. Jackson, creando un mix esplosivo di talento. Il gatto Alfie, interpretato da Chip, è una star a sé stante.

Il film è diretto e prodotto da Matthew Vaughn, con una sceneggiatura di Jason Fuchs. Questo progetto ambizioso promette di essere un’esperienza cinematografica epica che non potete perdere.



Quindi cari amici, dimenticate i capelli di Henry Cavill e preparatevi a essere affascinati da Argylle, il film che sta già facendo parlare di sé in tutto il mondo!