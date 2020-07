Henry Cavill chiarisce i vari rumor sul suo ritorno nei panni di Superman

I fan della DC hanno ricevuto molte ottime notizie nelle ultime settimane, soprattutto dopo la sconvolgente rivelazione dell’arrivo del Justice League di Zack Snyder su HBO Max.

Leggi anche: Henry Cavill sulla responsabilità e la gioia di interpretare Superman

Ci sono state anche segnalazioni di Henry Cavill che probabilmente sarebbe tornato per interpretare Clark Kent, AKA Superman, in film futuri, anche se con apparizioni più piccole come dei cameo e ruoli secondari.

Tuttavia, sono emerse notizie in seguito che l’accordo non era stato finalizzato, e ora lo stesso Cavill ha parlato di queste voci. Parlando sul podcast di Big Ticket per Variety, l’attore di Superman ha rivelato di essere frustrato dalle continue voci sul suo possibile ritorno dopo Justice League.

Cavill, che riprenderà il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher a breve, ha espresso candidamente il suo desiderio di continuare a interpretare Superman assieme ad fastidio provocato dai continui rumor.

“[Le voci] diventano sempre più selvagge di giorno in giorno. La quantità di speculazioni, le cose che leggo su Internet, è straordinario ma anche frustrante. È quando vedi le persone affermare cose assurde come fatti”, ha spiegato Cavill. “Vorrei semplicemente dirgli che ‘No, non è così. Non è successo, quella conversazione non è mai avvenuta’. Ma la cosa importante è che le persone siano entusiaste, e penso che sia importante essere entusiasti di un personaggio come Superman. Superman è un personaggio fantastico. Se le persone ne parlano, anche se stanno inventando cose, è ok, perché ciò significa che vogliono rivedere il personaggio. E in un mondo ideale, mi piacerebbe assolutamente interpretare di nuovo il personaggio.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...