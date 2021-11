Henry Cavill ha rivelato che gli piacerebbe interpretare Captain Britain nel Marvel Cinematic Universe

Henry Cavill è pronto a tuffarsi nel Marvel Cinematic Universe, visto che gli piacerebbe avere l’opportunità di interpretare Captain Britain. A quanto pare è l’unico personaggio Marvel che vorrebbe interpretare sul grande schermo.

Durante una recente intervista con THR, all’attore è stato chiesto quale personaggio Marvel sarebbe interessato a interpretare, e questa è stata la sua risposta:

“Non dirò mai un personaggio Marvel che è già interpretato da qualcun altro, perché tutti stanno facendo un lavoro fantastico. Tuttavia, ho Internet e ho visto le varie voci su Captain Britain e sarebbe molto divertente fare una versione fresca e modernizzata di quel personaggio, nello stesso modo in cui hanno modernizzato Captain America. C’è qualcosa di divertente in questo, e adoro essere britannico.”

Se i Marvel Studios andassero davvero avanti con un film di Captain Britain, sarebbero stolti a non arruolare Cavill per interpretare il personaggio. Ci sono state voci secondo cui un film di Captain Britain potrebbe essere in fase di sviluppo, e Kevin Feige ha confermato che c’è stata almeno una discussione interna sul ruolo di Captain Britain nel MCU, lasciando anche intendere che il regista Guy Ritchie è stato contattato per dirigerlo. Tuttavia, non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale.

