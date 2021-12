Henry Cavill pensa che Red Dead Redemption 2 potrebbe diventare un buon film

Mentre camminava sul tappeto rosso della seconda stagione di The Witcher, Henry Cavill ha rivelato un altro adattamento a cui potrebbe essere interessato: Red Dead Redemption 2.

Parlando con Game Reactor, all’attore è stato chiesto quale videogioco vorrebbe vedere trasformato in un film o una serie Netflix con se stesso protagonista. Dopo aver rimuginato sulla domanda, Cavill ha risposto di aver iniziato da poco a giocare a Red Dead Redemption 2, e sembrava entusiasta all’idea di adattare il titolo di Rockstar Games.

L’attore ha scelto le sue parole con attenzione, ma sembra che a molti altri fan di Red Dead Redemption 2 non dispiacerebbe vederlo accadere.

“Hmmm… aww, è molto buono”, ha detto Cavill a Game Reactor. “Beh, è complicato, perché stai legando sia un IP che un’azienda insieme, che è una cosa difficile da fare, quindi certamente non voglio mettermi in bocca cose che non posso dire, ma ci sono molti di giochi là fuori. In realtà ho iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2, so di essere un po’ in ritardo ma ho iniziato a giocarci e mi sto davvero divertendo. Penso che sarebbe divertente trasformarlo in un film”.