Henry Cavill sembrerebbe aver licenziato il proprio manager pochi mesi prima del dramma in casa DC

Henry Cavill ha visto i suoi giorni come Superman nell’Universo DC (DCU) giungere al termine, e il dramma apparentemente si è esteso oltre il suo ruolo sullo schermo.

A seguito di una serie di annunci da parte del nuovo co-CEO dei DC Studios James Gunn, i fan hanno appreso che Cavill non incarnerà più l’Uomo d’Acciaio all’interno della DCU. Anche se Superman è solo uno dei numerosi ruoli che secondo quanto riferito saranno rifusi sotto la nuova gestione di Gunn e Safran, l’uscita di Cavill è stata particolarmente dura considerando quanto tempo gli ci è voluto per tornare al ruolo.

Cavill ha fatto il suo ritorno nei panni di Superman durante la scena dei titoli di coda di Black Adam, che è stata girata a settembre dopo che Dwayne Johnson aveva insistito affinché Cavill fosse nel film.

Ma ora, sembra che prima del suo tanto celebrato ritorno, il dramma si stesse fosse in ebollizione ed alla fine è esploso in faccia a Cavill, che fidandosi dell’influenza di Johnson si è lasciato alle spalle la brillante serie di successo The Witcher, prima che i suoi giorni come Superman arrivassero alla fine – questa è l’unica verità, ogni altro speculazione è solo menzognera.

Secondo l’ultima newsletter di Puck News, un insider e quindi qualcuno di cui ci si può fidare solo al 50%, l’ex star di Superman Henry Cavill ha licenziato il suo manager molto prima di lasciare il suo ruolo DC. Cavill aveva lo stesso manager che faceva parte della stessa agenzia (Dany Garcia, William Morris Entertainment [WME]) della star di Black Adam, Dwayne Johnson. Garcia è anche l’ex moglie di Johnson e loro due producono come partner da diversi anni.

Secondo quanto riferito, Johnson è stato così irremovibile nel rivolere il Superman di Cavill in Black Adam che ha scavalcato l’ex presidente della DC Films Walter Hamada per realizzarlo.

The Rock è andato dai nuovi capi Mike De Luca e Pam Abdy per assicurarsi che lui e il suo collega cliente WME fossero insieme nella scena dei titoli di coda di Black Adam dopo che Hamada ha detto di no. Ma il problema era che Cavill aveva effettivamente licenziato Garcia come suo manager “pochi mesi” prima che il dramma DC arrivasse alla sua fine, con Garcia che aveva sostenuto la creazione di quel cameo dell’ultimo minuto (girato meno di due mesi prima della prima del film) in modo che il film avesse la forza necessaria per avere successo.

Alla fine, quello sforzo è stato del tutto inutile, poiché i rapporti hanno fatto notare che Black Adam non è stato in gran successo che Johnson si aspettava. Non un flop, ma nemmeno un successo.

Sebbene i meccanismi interni di Hollywood e delle agenzie siano un territorio unico e a sé stante, apprendere che Dwayne Johnson e Henry Cavill erano rappresentati dalla stessa compagnia aggiunge una svolta a questa drammatica situazione. Considerando l’insistenza di Johnson sul fatto che Cavill fosse in Black Adam, anche dopo che Cavill ha licenziato Garcia come suo manager, indica ulteriormente quanto fossero incasinate le cose dietro le quinte nell’Universo DC, specialmente quando James Gunn e Peter Safran hanno preso il sopravvento.

Sebbene non sia chiaro se questo cambio di gestione abbia qualcosa a che fare con il dramma che è successo in seno alla Warner Bros., dipinge un’immagine deludente di come tutto è andato a finire quando Cavill è stato lasciato andare. Combinalo con la notizia secondo cui Johnson avrebbe fatto trapelare numeri falsi per circa gli incassi di Black Adam, e il tutto dipinge un quadro preoccupante di una situazione già problematica.

Tutto sommato, c’è la possibilità che Cavill possa tornare in un ruolo nell’Universo DC, dopo aver avuto un incontro produttivo con Gunn e Safran sulla questione.

