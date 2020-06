Henry Cavill sulla responsabilità e la gioia di interpretare Superman

Henry Cavill ha rivelato che cosa significa interpretare Superman per lui e perché gli piacerebbe interpretare il kryptoniano per “anni a venire”.

Dopo la recente notizia che il Superman di Henry Cavill è in trattative per apparire in diversi film della DC nei prossimi anni, la star stessa ha scoperto perché vuole continuare a interpretare l’eroe iconico.

Nel numero di Variety’s Actors on Actors, Cavill ha parlato con Patrick Stewart del ruolo e del suo significato. La star ha spiegato che vede ritrarre il personaggio come una responsabilità anche quando non indossa il costume sul set.

“Sono sempre stato un fan di Superman. Con un personaggio del genere, porti il ​​mantello con te fuori dal set. E diventa parte della tua rappresentazione pubblica. Quando incontro dei bambini, loro non mi vedono necessariamente come Henry Cavill, ma potrebbero vedermi come Superman e c’è una responsabilità che ne deriva. Perché è un personaggio così meraviglioso, in realtà è una responsabilità che sono felice di avere e spero di poter interpretare Superman negli anni a venire.”

Anche se i fan sono rimasti delusi dall’apprendere che un sequel di Man of Steel non è al momento considerato, Henry Cavill è chiaramente grato per aver interpretato il ruolo. Ha detto a Patrick Stewart come il personaggio ha aperto una serie di altre opportunità per la sua carriera. E quando a Cavill è stato chiesto di aprirsi su come lo ha influenzato personalmente, la star di Superman ha sottolineato che interpretare Kal-El costringe gli attori a chiedersi se sono abbastanza bravi da interpretarlo.

“La mia vita è cambiata radicalmente per questo. E mi ha dato molte opportunità per dei ruoli, e sì, è stato uno di quei personaggi che ha cambiato l’intero corso della mia carriera. Ne sono incredibilmente grato e mi ha anche insegnato molto su di me. È così bravo, è così gentile e quando inizi a confrontarti con lui, perché lo stai interpretando, inizi a guardarti davvero dentro. Ti chiedi: ‘Sono una brava persona? Posso essere una persona abbastanza brava da interpretare Superman? E se senti un sussulto dentro di te allora forse no, e lo aggiusti e ti assicuri di essere una persona migliore. Penso che sia tutto ciò che possiamo fare nella vita.”

