Henry Cavill torna a parlare della Snyder Cut sottolineando l’importanza che si cela dietro la sua realizzazione

Il taglio di Justice League di Zack Snyder sta diventando una realtà e in questo viene investito molto lavoro e denaro. Quando il montaggio del regista verrà rilasciato, verrà rilasciato come un’esperienza di visione in quattro parti della durata di quattro ore per i fan.

Henry Cavill è apparso di recente nel podcast Happy Sad Confused (via GT) e, durante lo show, ha parlato della visione di Snyder e della sua eccitazione nel vederla prendere vita:

“Deve essere un treno. Penso che sia giusto che quel treno arrivi alla stazione a cui mirava, e penso che sia importante che quella visione si realizzi. Che tu sia d’accordo o meno, non importa. È un narratore, è il diritto di un regista vedere quella visione realizzata. Sono entusiasta di vederla. Sono entusiasta di vedere quale fosse quella visione e come appare. [Zack] ha il vantaggio del senno di poi ora. Per essere ancora migliore. Voglio solo vedere un bel film o una serie di film.”

Molti fan sono entusiasti di vederla e sperano davvero che sia all’altezza delle aspettative che sono state fissate. Con tutto il lavoro e il denaro che WB e Snyder stanno investendo per completarla, che include anche il ritorno di diversi membri del cast per le riprese, il film sarà sicuramente migliore di quello che avrebbe dovuto essere originariamente.

Snyder non sarebbe stato in grado di rilasciare originariamente un taglio di quattro ore nelle sale. Con un minutaggio più elevato, i personaggi potranno essere esplorati di più, il che potrebbe essere interessante.

HBO Max e WB stanno pompando 70 milioni di dollari extra per il completamento del film e alla fine, sono sicuro che ne varrà la pena per loro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...