Henry Cavill vuole ancora interpretare Superman ed ha idee circa il suo ritorno nel DCEU

Henry Cavill vuole ancora interpretare Superman, ed ha recentemente rivelato come potrebbe tornare nel DC Extended Universe.

Dopo il suo primo volo in Man of Steel, la sua morte in Batman v Superman: Dawn of Justice e la sua rinascita in Justice League di Zack Snyder, il futuro del Superman di Cavill è nell’aria. I piani del regista Zack Snyder per la sua saga di cinque film vedevano Superman soccombere all’equazione anti-vita quando una Lois Lane incinta (Amy Adams) veniva uccisa da Darkseid (Ray Porter), innescando una nuova realtà da incubo.

Riscattato dopo la morte di Batman (Ben Affleck), Superman avrebbe unito gli eroi dell’universo DC in Justice League 3, immaginato da Snyder come un sequel di Man of Steel.

“Ero molto entusiasta di dare vita alle prime fasi del suo viaggio come Superman”, dice Cavill in una nuova intervista con GQ Spagna. “Avevamo Man of Steel, e poi siamo diventati un po’ più cupi con Batman v Superman. E se dovesse soccombere all’Equazione Anti-Vita e diventare cattivo Superman [nei sequel di Justice League], avrei voluto davvero assicurarmi che avessimo visto l’eroe Superman, il vero simbolo di speranza, il faro di luce, prima di percorrere il sentiero delle tenebre e poi della redenzione.”

Successivamente l’attore ha aggiunto che: “È ancora qualcosa che sono molto ansioso di concretizzare“.

Snyder aveva precedentemente rivelato i piani per due sequel di Justice League, che avrebbero coinvolto l’insurrezione anti-Superman di Batman che inviava Flash (Ezra Miller) indietro nel tempo per prevenire il loro futuro apocalittico. La linea narrativa iniziata nel 2013 con Man of Steel sarebbe culminata in Justice League 3, quello che il regista ha descritto come un “finale simile alla Signore degli Anelli”.

