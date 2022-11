Henry Selick si dice stufo di non ricevere il giusto riconoscimento per The Nightmare Before Christmas

Quando si pensa a The Nightmare Before Christmas, il nome che viene subito in mente è molto probabilmente Tim Burton.

Dopotutto, la Disney ha commercializzato il film come un film di Tim Burton dopo il successo del regista con Batman, Edward Mani di forbice e Batman Returns. Eppure, è stato Henry Selick a dirigerlo. Burton ha inventato la storia, ha co-prodotto il film e ha ideato il design dei personaggi, ma Selick era il regista. E dopo tutti questi anni, Selick è un po’ stanco dell’idea sbagliata che “Nightmare” sia il film di Burton.

“E’ stato un po’ ingiusto perché non si chiamava The Nightmare Before Christmas di Tim Burton fino a tre settimane prima dell’uscita del film. E mi sarebbe andato bene, se fosse stato ciò per cui mi ero segnato”, ha recentemente detto Selick ad AV Club. “Ma Tim era a Los Angeles per girare due lungometraggi mentre dirigevo quel film, e voglio dire, Tim è un genio – o certamente lo era nei suoi anni più creativi. Ho sempre pensato che la sua storia fosse perfetta e lui ha disegnato i personaggi principali. Ma siamo stati davvero io e il mio team di persone a dare vita a tutto. Ora, ovviamente, se chiedi a Danny Elfman, beh, quello è il suo film [ride]. Quando abbiamo finito il film, è stato così divertente perché si è avvicinato a me e mi ha stretto la mano: ‘Henry, hai fatto un ottimo lavoro illustrando le mie canzoni!’, ed era serio, e l’ho adorato! Bene. Ma volevo anche che mi notassero col film.”

Selick ha raggiunto questo obiettivo con “Coraline” e ora con il nuovo film Netflix “Wendell & Wild”. Entrambi i film presentano Selick sulla sedia del regista e sono stati commercializzati come tali.

“Voglio dire, Coraline è basato su un ottimo libro di Neil Gaiman”, ha detto Selick. “In [Wendell & Wild], il mio collaboratore è Jordan Peele, e questo è il motivo per cui siamo stati in grado di creare il film. Quindi mi piace davvero molto collaborare. Ma sono io che guido la squadra per fare il film.”

