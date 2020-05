Hercules: i fratelli Russo assicurano che il film non sarà pedissequo al film d’animazione

I produttori dietro l’imminente reboot di Hercules in live-action della Disney hanno rivelato che non sarà una “traduzione letterale” del classico animato.

La scorsa settimana, abbiamo scoperto che la Disney sta sviluppando un adattamento live-action del suo film d’animazione del 1997, Hercules, con Shang-Chi e lo scrittore Dave Callaham della leggenda dei dieci anelli che lavora alla sceneggiatura del progetto. I registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, sono i produttori del film tanto atteso, che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

Durante un’intervista con Collider, Joe e Anthony Russo si sono aperti circa il progetto live-action di Hercules, rivelando che “la musica ne farà sicuramente parte” ma è troppo presto per dire se sarà un musical a tutti gli effetti. Hanno anche detto che il film non sarà un remake shot-for-shot come alcuni dei recenti progetti della Disney.

“Beh, penso che devi sempre portare qualcosa di nuovo sul tavolo perché dalla nostra prospettiva di narratori, non è convincente fare una traduzione letterale. Lo abbiamo già fatto con i nostri film Marvel. Non facciamo traduzioni letterali dei fumetti perché sentiamo che se vuoi quella storia puoi andare a leggerla. Vi mostreremo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa che è nello stile dell’originale e ispirato da esso, ma porando anche alcuni nuovi elementi.”

Ciò non è poi una cosa esattamente nuova, dopotutto già la versione animata della Disney ha reinventato la leggenda di Ercole come un musical in cui l’eroe titolare combatte il malvagio Ade, che complotta per rovesciare l’Olimpo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...