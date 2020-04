Hercules: i fratelli Russo produrranno il film live-action

La Disney sta lavorando a un remake di Hercules in live-action.

Ma la grande novità qui è chi lo sta producendo: i fratelli Joe e Anthony Russo. Sai, i ragazzi dietro i sequel di Captain America, Avengers: Infinity War ed Endgame.

La notizia arriva per gentile concessione di THR, che riporta che la Disney è nella fase iniziale dello sviluppo di un remake live-action di Hercules con i Fratelli Russo che producono attraverso la loro etichetta AGBO. I due non dovrebbero dirigere ne scrivere, in quanto la Disney avrebbe assunto David Callaham per iniziare a lavorare alla sceneggiatura, ed è un ragazzo che conosce il suo modo di lavorare su un set d’azione.

I recenti crediti di Callaham includono Wonder Woman 1984 e l’imminente Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli della Marvel. Sta anche lavorando al prossimo film di Spider-Man e ha lavorato alla sceneggiatura del sequel Zombieland: Doppio Colpo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...