Hercules: Jeff Goldblum, Jim Carrey, JK Simmons e altri tra i fanta-casting per Ade

Jeff Goldblum e Jim Carrey sono tra gli attori più popolari nominati per interpretare il sovrano degli inferi Ade in Hercules, il reboot del film d’animazione del 1997 che ha visto James Woods come la voce del cattivo Disney preferito dai fan.

Il riavvio, ora in fase di sviluppo prodotto dai registi di Endgame, Anthony e Joe Russo, è l’ultimo film che re-immagina in live-action i classici animati della Disney dopo Alice nel paese delle meraviglie, Beauty and the Besti, Aladdin, Il Re Leone, e Mulan – che purtroppo è stato ritardato a causa del Coronavirus.

Oltre ai ruoli in film di successo come Jurassic Park e il Independence Day, Goldblum ha recentemente preso parte al Marvel Cinematic Universe come il Granmaestro, un eccentrico essere cosmico che ha avuto un ruolo chiave in Thor: Ragnarok.

Carrey, i cui ruoli passati includono il criminale in costume l’Enigmista in Batman Forever e il Grinch, come anche ovviamente The Mask e una miriade di altri film, recentemente è nella parte dello scienziato pazzo, narcisista ed eccentrico Dr. Robotnik in Sonic – Il Film.

Altri fanta-casting per Ades lasciano intendere i fan vogliano la star di Spider-Man e Justice League, JK Simmons, la star di Iron Man, Robert Downey Jr., e Vince Vaughn, che ha doppiato Loki nella serie animata della Disney, Hercules. Vaughn è apparso anche in Swingers e Four Christmases al fianco di Jon Favreau, che si dice sia in lizza per la regia.

Non si sa niente della pellicola per il momento, se non che sarà scritta da Dave Callaham, autore dei film sui Mercenari e del prossimo film Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sarà prodotta dai fratelli Russo e si tratterà di uno rifacimento live-action che però non sappiamo quanto fedele al cartone animato originale del 1997.

Hercules è un film d’animazione della Walt Disney diretto da Ron Clements e John Musker e distribuito nelle sale cinematografiche mondiali il 14 giugno 1997. È considerato il trentacinquesimo Classico Disney secondo il canone ufficiale.

È il primo film di animazione Disney basato sulla mitologia greca e vi si narrano le avventure di Eracle, che viene però chiamato con il suo nome latino Hercules, concentrandosi principalmente non tanto sulle famose dodici fatiche quanto sulla meno nota Gigantomachia.

