Hercules: Josh Gad sostiene che solo una persona può interpretare Filottete

Ieri sera è venuta fuori la notizia che la Disney sta preparando lo sviluppo per un film live-action di Hercules, il famoso cartone animato della compagnia che adatta liberamente il racconto greco del semi-dio figlio di Zeus.

Tempo zero e sul web hanno cominciato a fioccare fanta-casting, come di consueto, e fra molti fan che vorrebbero Chris Pratt come Hercules – che per inciso sarebbe perfetto – e il fanta-casting di Ariana Grande per il ruolo di Megara, condiviso da Josh Gad in un’intervista con Variety, è venuta fuori una discussione proveniente proprio dall’attore che ha sollevato una questione su un altro fanta-casting.

Secondo Gad solo un attore in tutta Hollywood può interpretare Filottete, l’allenatore di eroi, e questo è il doppiatore originale Danny DeVito da film originale. La cosa è venuta fuori da un fan che consigliava proprio Gad come Filottete, a cui l’attore ha risposto:

“Lol. No. No. No. Non interpreterò Phil. C’è soolo un uomo che dovrebbe interpretare Phil e il suo nome è Danny DeVito.”

Lol. No. No. No. I will not be playing Phil. There is only one man who should be playing Phil and his name is @DannyDeVito pic.twitter.com/vbjPiM8iar — Josh Gad (@joshgad) April 30, 2020

Mentre quest’affermazione, con cui non possiamo che concordare, è infuriata in rete, un altro attore si è proposto per una parte, e si tratta di Skylar Astin, che cantando “Posso Farcela” si è proposto per il ruolo principale.

Non si sa niente della pellicola per il momento, se non che sarà scritta da Dave Callaham, autore dei film sui Mercenari e del prossimo film Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sarà prodotta dai fratelli Russo e si tratterà di uno rifacimento live-action che però non sappiamo quanto fedele al cartone animato originale del 1997.

