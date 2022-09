Hideo Kojima loda Cyberpunk: Edgerunner paragonandolo visivamente a Cyber City Oedo 808

Cyberpunk: Edgerunner è uscito ormai da qualche giorno su Netflix, e fra le lodi che sono sorte nel wen, ce n’è una in particolare che ha destato l’attenzione dei fan, quella di Hideo Kojima.

Il creatore di grandi nomi come Metal Gear e Death Stranding si è lanciato in una lode senza mezzi termini nei riguardi della serie anime, sottolinando come il comparto visivo gli ha ricordato Cyber City Oedo 808, miniserie OAV dallo stile cyberpunk sviluppata dalla Madhouse dei primi novanta, ad opera di Yoshiaki Kawajiri.

Nel tweet lo sviluppatore di storie per videogiochi dice: “Ho appena visto Cyberpunk Edgerunners in una sola volta! Stupendo! Grande! Nella recente situazione degli anime domestici, c’è la sensazione che i famosi studi giapponesi siano consumati dal mercato internazionale, ma non questo! Questo è un miracolo creato da Trigger per il mondo. Per quelli della mia generazione, il comparto visivo che riflette il mondo mi ha ricordato Cyber City Oedo 808“.

For my generation, the world view and visuals remind me of Yoshiaki Kawajiri's "Cyber City OEDO 808". — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 20, 2022

L’anime originale di 10 episodi, realizzato come ho detto da CDPR e Studio Trigger, che sarà disponibile da questo settembre, solo su Netflix. Il trailer ha lo scopo di presentare alcuni dei nuovi personaggi di Edgerunners, tra cui: David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca, Lucy e tanti altri.

Nell’arco di 10 episodi questa serie narra la storia di un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City, una futuristica città ossessionata dalla tecnologia e dalle modificazioni corporee. Rischiando tutto, il protagonista sceglie di sopravvivere diventando un “edgerunner”, ovvero un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk.

La società CD PROJEKT RED, che ha creato il videogioco Cyberpunk 2077, produrrà la serie con Rafał Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder saranno i produttori. CD PROJEKT RED ha iniziato a lavorare a questa nuova serie nel 2018. L’acclamato gruppo Studio Trigger, con sede in Giappone, sarà lo studio di animazione che darà vita al mondo di Cyberpunk nello stile vivace che lo contraddistingue.

Hiroyuki Imaishi (Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirigerà la serie insieme al direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill) e al character designer e direttore dell’animazione Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal). Gli autori della sceneggiatura non originale sono Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Star Wars Visions: Il vecchio), mentre l’autore della colonna sonora originale è Akira Yamaoka (serie di Silent Hill).

Cyberpunk: Edgerunners è stato reso disponibile il 13 settembre 2022.

