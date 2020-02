High School Musical: The Musical: La Serie, ecco il primo trailer italiano della serie

Arriva in Italia High School Musical: The Musical: La Serie, la nuova produzione originale Disney+ creata da Tim Federle che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 24 marzo 2020.

Potete vederelo qui sotto:

Nel primo trailer italiano, la East High vi dà il benvenuto alla prima di High School Musical: The Musical: La serie, in cui una nuova generazione di studenti e l’insegnante di teatro tentano di fare epoca dopo quasi 15 anni dalle riprese del Disney Original Movie nella loro scuola. Ad interpretare i ruoli di Gabriella, Troy e il resto del cast originale troviamo Nini, un astro nascente che ha appena fatto un corso estivo di teatro; Ricky, skater ed ex di Nini che fa l’audizione solo per riconquistarla; E.J., snob e affascinante nuovo ragazzo di Nini; Gina, l’ambiziosa nuova arrivata che nasconde scheletri nell’armadio e ha il teatro nel sangue.

Con pezzi nuovi e remake delle canzoni classiche di HSM, questi aspiranti attori della East High sono determinati a portare in scena la loro versione metateatrale di High School Musical, insieme a tutte le storie di vita reale non presenti nel copione originale!

La prima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie è composta da 10 episodi e vede nel cast Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé. Frankie Rodriguez, Mark St. Cyr e Kate Reinders.

