Hiram Garcia ha rivelato che vorrebbe molto realizzare un progetto multi-film su Kingdom Come

Hiram Garcia, produttore del film DC Black Adam, ha rivelato che vorrebbe molto realizzare un progetto multi-film su Kingdom Come.

Nel 2022, DC rilascerà quattro nuovi attesissimi film basati sui loro amati personaggi dei fumetti. Uno di questi sarà l’attesissimo Black Adam, con Dwayne Johnson nei panni dell’antieroe titolare. Basandoci sul primo filmato pubblicato al DC FanDome ad ottobre, il film sembra promettere di un enorme cambiamento nel franchise.

Con Black Adam, Dwayne Johnson e la sua compagnia la Seven Bucks Productions stanno cercando di espandere ulteriormente la loro collaborazione con la DC. Con questo in mente, il presidente della Seven Bucks Productions Hiram Garcia ha rivelato che ci sono state discussioni sulla produzione di un adattamento di una particolare miniserie di fumetti DC, Kingdom Come.

Per chi non lo sapesse, Kingdom Come era una miniserie DC di quattro numeri pubblicata nel 1996 scritta da Mark Waid e Alex Ross. Questa storia Elseworlds decostruisce iconici supereroi ed è incentrata su un conflitto tra Batman e la sua squadra contro Lex Luthor nel tentativo di contrastare una guerra sovrumana che potrebbe porre fine al mondo.

Parlando di Black Adam, Hiram Garcia ha rivelato che un adattamento di Kingdom Come sarebbe un “progetto da sogno”.

“Guarda, penso che il progetto dei sogni di cui abbiamo sempre parlato alla Seven Bucks, quello che ci piacerebbe realizzare un giorno, è particolarmente difficile a causa, ovviamente, dell’IP, delle regole e così via, ma sono sempre stato ossessionato da Kingdom Come. Penso che la trama sia sempre stata così avvincente. L’abbiamo sempre immaginato come una sorta di saga epica multi-film. Penso che sia qualcosa che abbiamo sempre sognato di poter fare, ma non sto cercando di accendere una torcia nel cielo per chiedere di farlo. Ho sempre ammirato la storia della giustapposizione di eroi della vecchia scuola contro eroi della nuova scuola, e di come si scontrano in un mondo così diviso in termini di come si concepisce ciò che è giustizia ora, cosa era e cosa dovrebbe essere. In un mondo perfetto potremmo farlo, mi piacerebbe farlo.”

