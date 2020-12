History Channel svilupperò due nuovi drama storici di cui uno prodotto dal creatore di Vikings

History Channel sta sviluppando un paio di miniserie drama inclusa una prodotta dal creatore di Vikings, Michael Hirst.

Il primo si intitola The Plague Year, che è stato scritto dallo scrittore Coleman Herbert con Hirst come produttore esecutivo. La serie è descritta come un ritratto della Londra del 1665, durante uno dei peggiori focolai di tutti i tempi della peste bubbonica. Mentre i londinesi di tutti i tipi fuggono a frotte, quelli che rimangono in città, per scelta o per destino, trovano le loro risoluzioni e le vecchie ferite riaperte, mentre si trovano di fronte a una domanda impossibile: come fai a continuare quando tutto intorno a te cade a pezzi? A+E Studios produrrà.

“La programmazione della storia in fase di sviluppo abbraccia le nostre radici con miniserie storiche premium che risuonano con il nostro pubblico e danno spessore al nostro contenuto megadoc di eventi incentrato sui grandi momenti della nostra storia”, ha affermato Eli Lehrer, vicepresidente esecutivo e direttore generale di History Channel. “Non vediamo l’ora di collaborare di nuovo con il brillante Michael Hirst, di collaborare con Ric Burns e i nostri A+E Studios per fornire contenuti che intrattengano, illuminino e coinvolgano la curiosità dei nostri spettatori sul passato. Abbiamo evoluto il nostro modello di business scriptato per il marchio, concentrando l’attenzione sulla nostra eredità nelle serie limitate di grandi eventi, inclusi progetti interamente commissionati e co-prodotti.”

Il secondo progetto in fase di sviluppo è The Donner Party, basato su una delle storie dei pionieri più famigerate e tragiche d’America.

Partendo per la California nella primavera del 1846, James Reed, la sua famiglia e una promettente carovana di migranti furono attratti dalla promessa di una vita migliore a ovest. Non sapevano che la loro sfortunata spedizione, destinata a rimanere intrappolata nelle montagne della Sierra Nevada per l’inverno, avrebbe dovuto affrontare difficoltà inimmaginabili che avrebbero tirato fuori il meglio e il peggio dell’umanità.

Ric Burns sarà lo scrittore e showrunner, come anche produttore esecutivo insieme a Nancy Buirski. The Donner Party è prodotto da Cineflix Media in associazione con Steeplechase Films e Augusta Films.

