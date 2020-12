History of Swear Words: Nicolas Cage orgogliosamente volgare nel nuovo trailer!

Nicolas Cage vuole che ti freghi di parole piuttosto scurrili, ancora una volta.

Come sapete, il vincitore dell’Oscar e del Golden Globe sarà il presentatore della prossima serie Netflix, History of Swear Words. La serie cacofonica e orgogliosamente profana esplora le origini, l’uso della cultura pop, la scienza e l’impatto culturale delle parolacce. Attraverso interviste con esperti di etimologia e cultura pop, così come storici e intrattenitori, la serie di sei episodi si tuffa nelle origini di termini di uso comune come “fuck, “pussy” e altro ancora.

Nel primo teaser per la serie comica, Cage ha dipinto furiosamente mentre pronunciava un soliloquio shakespeariano concentrato sulla parola “pussy”, rivelando un dipinto di un fiore alla fine. “Potrebbe anche essere un gatto”, ha scherzato. E adesso ci riporta in nel mondo delle parolacce con un trailer esteso.

Qui sotto il trailer:

Le guest star dello show includeranno Nick Offerman, Sarah Silverman, Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr. Cage., come anche una serie di esperti, dagli accademici che studiano scienze cognitive e studi femministi, ai critici cinematografici e ai lessicografi.

C’è sicuramente molto di cui parlare quando si tratta di parolacce nei film e in televisione. Nel 2013, The Wolf of Wall Street ha battuto un record per il numero di fuck sganciati in un film, con stime liberali che si aggirano intorno a 570 fuck e 715 parolacce complessive. Uncut Gems dello scorso anno ha battuto vecchi film come Casino e Jay e Silent Bob Strike Back.

E, naturalmente, ci sono state molte discussioni su chi può usare un determinato linguaggio nei media. Nel 2019, Olivia Wilde ha criticato la decisione della Delta Air Lines di silenziare parole come “vagina” e “lesbica” e di tagliare una scena d’amore tra persone dello stesso sesso dalla sua commedia di formazione Booksmart, mentre “ogni fuck è sentito forte e chiaro”.

Cage, che ha recitato in Jiu Jitsu e The Croods: A New Age quest’anno, ha una lista piuttosto varia di altri progetti in programma, tra cui incarnare Joe Exotic in uno spettacolo, interpretare se stesso in un film e combattere contro le attrazioni dei parchi a tema da incubo che prendono vita.

History of Swear Words sarà presentato in anteprima mondiale il 5 gennaio.

