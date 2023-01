History of the World Part 2: Hulu annuncia l’arrivo della mini-serie evento sequel curata da Mel Brooks

History of the World Part 2, un sequel in lavorazione da 40 anni di Mel Brooks.

Il sequel sarà una serie evento distribuita lungo quattro notti, che sarà visibile in streaming il 6 marzo su Hulu.

“C’è finalmente un sequel del film di Mel Brooks, History of the World Part 1”, dice la didascalia del teaser. “Con ogni episodio che sarà caratterizzato da una varietà di momenti che ci porteranno attraverso diversi periodi della storia umana”.

Qui sotto potete vedere il teaser:

History of the World, Part I è una commedia americana del 1981 scritta, prodotta e diretta da Mel Brooks. Brooks recita anche nel film, interpretando cinque ruoli: Mosé, Comicus il filosofo in piedi, Tomás de Torquemada, Re Luigi XVI e Jacques, le garçon de pisse. Il grande cast comprende anche Sid Caesar, Shecky Greene, Gregory Hines (al suo debutto cinematografico), Charlie Callas; come anche i feticci di Brooks Ron Carey, Dom DeLuise, Madeline Kahn, Harvey Korman, Cloris Leachman , Andreas Voutsinas e Spike Milligan.

Il film ha visto anche cameo di Royce D. Applegate, Bea Arthur, Nigel Hawthorne, Hugh Hefner, John Hurt, Phil Leeds, Barry Levinson, Jackie Mason, Paul Mazursky, Andrew Sachs e Henny Youngman, tra gli altri. Orson Welles ha narrato ogni storia.

Nonostante portasse il titolo Parte I, inizialmente non c’erano piani per un sequel, tuttavia, 40 anni dopo l’uscita originale del film, Hulu ha annunciato di aver ordinato una serie sequel intitolata History of the World, Part II, ed ora abbiamo una prima anticipazione.

