Hitch: Eva Mendes è pronta a partecipare ad un sequel

Eva Mendes è pronta a partecipare ad un sequel di Hitch.

Da molti Hitch è ritenuta la più grande commedia romantica di tutti i tempi, e ora Mendes, che ha recitato nel ruolo della dura e spiritosa Sara Melas al fianco dell’affascinante Alex Hitchens di Will Smith, ha dichiarato di essere finalmente pronta a dire “Sì!” a un sequel.

“Sai cosa? È tempo per un Hitch 2”, ha recentemente dichiarato a Entertainment Tonight. “Will, facciamolo. Hitch 2.”

Quando hai la Mendes non hai solo un’attrice tosta, ma qualcuno con idee, quindi anche il suo suggerimento su come potrebbe essere un nuovo film: “Ora nel mondo con tutte queste app di appuntamenti, cosa farebbe Hitch? Sarebbe senza lavoro”.

Grazie a EW possiamo riportarvi una speculazione a proposito di un secondo film, magari con titolo della serie “Hitch 2: Back in Business“. L’idea che gira online grazie a EW lascierebbe intendere un film ambientato 15 anni dopo gli eventi del primo film, con Hitch e Sara recentemente separati, e lui che decide di tornare in gioco e fare affari in un mondo così drasticamente cambiato. All’improvviso incontra una versione più giovane di se stesso in Jason “Match” Maker (interpretato da Michael B. Jordan), a cui piace la sfida di aiutare questo uomo apparentemente vecchio e poco simpatico.

Nell’intervista con ET, Mendes ammette che la recitazione non è stata davvero una priorità per la sua carriera, infatti il suo ultimo credito risale al 2014, ma la sua eccitazione per un Hitch 2 ha improvvisamente aperto nuove possibilità.

