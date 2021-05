Hitman’s Wife’s Bodyguard: ecco il trailer del sequel con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

Dopo essersi presentato con un teaser trailer il mese scorso, il sequel della commedia d’azione Hitman’s Wife’s Bodyguard è tornato con un nuovo trailer esteso prima dell’uscita del film il 16 giugno.

La storia vede il Michael Bryce di Ryan Reynolds ritirato con riluttanza nel mondo delle guardia del corpo mentre si unisce alla Sonia di Salma Hayek per cercare di salvare il marito di Sonia, Darius Kincaid, interpretato da Samuel L. Jackson. Tornerà in questo film anche Richard E. Grant, assieme a nuovi arrivati ​​come Frank Grillo, Tom Hopper, Gabriella Wright, Morgan Freeman e Antonio Banderas.

Hitman’s Wife’s Bodyguard era originariamente programmato per il rilascio del 28 agosto 2020, ma è stato spostato come molti altri film a casua della pandemia. Hitman’s Wife’s Bodyguard è diretto da Patrick Hughes, che in precedenza ha diretto Mercenari 3 del 2014 e il primo film di questa serie, The Hitman’s Wife.

Il prossimo progetto di Hughes è The Man from Toronto, che uscirà nel gennaio 2022 e vedrà la partecipazione di Kevin Hart, Woody Harrelson, Ellen Barkin e Kaley Cuoco.

Hitman’s Wife’s Bodyguard arriverà nei cinema il 16 giugno. Potete dare un’occhiata al nuovo trailer qui di seguito.

