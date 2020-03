Hobbs & Shaw 2: Dwayne Johnson assicura lo sviluppo di un sequel dello spin-off di Fast & Furious

Il primo spin-off del franchise di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, è arrivato nei cinema lo scorso anno, e ha continuato la serie di successi al botteghino targati Paramount.

Il film, guidato da Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham, secondo alcuni potrà non essere stato grande come i film principali del franchise, ma dal punto di vista delal redazione in realtà ha rappresentato al meglio il fatto che “il franchise con le corse illegali” è morto da tempo ormai, e questi film non sono troppo dissimili da un qualsiasi cinecomic Marvel Studios, fatti di assurdità divertenti, eroi e tanta azione in stunt e CGI.

La pellicola a quanto pare ha comunque raccolto più che abbastanza soldi per dar inizio ad un coro di persone che all’unisono chiedono un seguito, e a quanto pare sembra che quel sequel diverrà realtà.

Durante un Q&A su Instagram questa settimana, a Johnson è stato chiesto da un fan di Hobbs & Shaw 2. L’attore ha confermato che il film era davvero in fase di sviluppo. Potrà non esserci un regista dietro la macchina da presa o una precisa data d’inizio delle riprese, ma sembra che la squadra dietro il franchise di Fast & Furious sia pronta per andare avanti con altri film di Hobbs & Shaw.

“Stiamo sviluppando ora il prossimo film, il prossimo film Hobbs & Shaw, e ne sono piuttosto entusiasta”, ha detto Johnson. “Dobbiamo solo capire cosa creare in questo momento e la direzione in cui andremo.”

Questa è sicuramente una buona notizia per un franchising come Fast & Furious che al momento ha un disperato bisogno di qualcosa che lo tiri su dal torpore in cui è caduto. A causa dei pericoli della nuova pandemia di Coronavirus e della diffusa chiusura dei cinema, Fast & Furious 9 è stato spostato di un anno intero, ed ora è previsto per l’arrivo nel 2021. Potrebbe volerci un po’ prima che un altro film di Furious si faccia strada nei cinema di tutto il mondo, ma almeno ci sono più film in sviluppi per i fan.

