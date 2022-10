Hollywood esplode all’annuncio circa James Gunn e Peter Safran come capi dei DC Studios

Con l’annuncio che James Gunn sarà ora a capo dei DC Studios assieme a Peter Safran, Hollywood è esploso con null’altro che grandi elogi al regista/produttore che ha plasmato il cinecomic moderno.

Da quando il Marvel Cinematic Universe è iniziato con Iron Man, il pubblico si è chiesto se la DC avrebbe seguito l’esempio con il proprio universo condiviso. Dopo il successo di The Avengers e la reazione divisiva a The Dark Knight Rises, Warner Bros. e DC hanno ritenuto che fosse il momento giusto per lanciare il proprio universo a partire da Man of Steel.

Quello che sarebbe dovuto essere un successo, si è trasformato in un pasticcio divisivo con l’uscita di Batman v Superman: Dawn of Justice, ed altre pellicole non hanno migliorato la situazione.

Adesso James Gunn che, dopo un breve litigio con Disney e Marvel, ha preso le redini del film DC The Suicide Squad, sarà a capo della direzione nuova che il DC Extended Universe avrà, e noi, come Hollywood, siamo entusiasti di vederlo all’opera.

Qui sotto potete leggere una serie di reazioni alla notizia:

FREAKING AWESOME BUDDY. LOVE IT and LOVE YOU GUYS!!!!!! — Michael Rosenbaum (@michaelrosenbum) October 25, 2022

Congratulating two great friends, outstanding professionals, and incredible human beings @JamesGunn & Peter Safran on the opportunity to tell the stories of the entire @DCComics Universe! https://t.co/E7cHJJ42JJ — John Cena (@JohnCena) October 25, 2022

That’s fantastic James!! Congratulations to you and Peter!! https://t.co/v2ZPzNCgUp — Robert Patrick 🇺🇸 (@robertpatrickT2) October 25, 2022

Holy shit and fuck yeah! Congrats @JamesGunn !!!! Love a filmmaker taking the reins. So smart. https://t.co/YjeF7s41an — christopher landon (@creetureshow) October 25, 2022

Awesome guys to do this. Can’t wait for you what you guys make, @JamesGunn. https://t.co/V8YsxHzrJm — Kumail Nanjiani (@kumailn) October 25, 2022

Congrats James. Good for you, and so good for the movies. 🤘🏻👁🤘🏻 — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) October 25, 2022

The GUARDIANS OF THE GALAXY HOLIDAY SPECIAL looks rad, and I'm stoked for it, but I can't be the only one slightly disappointed to discover it wasn't a variety show with James Gunn taking the piss with an hour of bits like GUARDIAN INFERNO.https://t.co/KeOzRQwRho — Ouija: Origin of Cargill (@Massawyrm) October 25, 2022

EXCELLENT! As a DC fan my entire life & @JamesGunn fan for 20 years there couldn't be a more exciting appointment. James is one of those dudes all other pros root for. He put in the years and just earned his rep in spades. Totally DELIGHTED for him. Well done, WB! https://t.co/K2yRUCZrbE — Millarworld (@mrmarkmillar) October 25, 2022

DC is in great hands with these two at the helm of DC Studios! Congratz to @JamesGunn and #PeterSafran! 🙌🙌🙌 https://t.co/DugugOM8fq — Jim Lee (@JimLee) October 25, 2022

Dopo l’annuncio, molti dei soci e dei frequenti collaboratori di Gunn hanno usato Twitter per esprimere la loro approvazione alla decisione. Tra le celebrità di Hollywood che hanno celebrato il nuovo lavoro di Gunn nei film DC ci sono Michael Rosenbaum, Ben Schwartz, Kumail Nanjiani e gli scrittori di fumetti Gail Simone e Jim Lee.

La storia della DC al cinema è stata piuttosto tumultuosa. Prima del 2013, la maggior parte della lista di film della DC includeva film di Superman e Batman, ma quando lo studio ha tentato di uscire dalla zona di comfort con film come Catwoman e Lanterna Verde, i fallimento è stato critico. L’Uomo d’Acciaio era la spinta di cui avevano bisogno per uscire dal proprio guscio, ma con le frequenti critiche volte alla loro mancanza di direzione e alla presunta fretta produttiva (cosa in realtà mai stata vera), non si poteva dire quale sarebbe stato il prossimo passo per loro.

Quindi, dopo l’idea di Zack Snyder per un universo condiviso, che era chiara e concisa ma è stata rovinata dalla major che si è intromessa nel processo creativo, la DC ha quindi proceduto ad atterrare su terreni meno scoscesi dopo lo scandalo attorno a Justice League e il cattivo comportamento di Ezra Miller.

Ora che James Gunn è al comando, il pubblico e i fan possono stare tranquilli sapendo che un veterano di questo tipo di film sta facendo i piani, avendo guadagnato la fiducia di molti per The Suicide Squad, e chiaramente anche quella di DC Studios e Warner Bros..

Sebbene la loro lista produttiva sia scarsa, il pubblico può aspettarsi di sentire grandi cose in programma, incluso il potenziale Man of Steel 2, che secondo quanto riferito sta cercando scrittori e potrebbe essere diretto da Christopher McQuarrie. Al momento non è noto se Gunn intenda lavorare di nuovo con artisti del calibro di Zack Snyder, ma con il grande supporto proveniente dall’interno e dall’esterno del settore, sembra che i DC Studios abbiano un brillante futuro davanti.

