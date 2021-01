Hollywood si prepara ad un nuovo rinvio dei grandi film attesi per il 2021?

Alla fine dell’anno scorso, la Warner Bros. è stata criticata dopo aver annunciato che tutti i suoi nuovi film nel 2021 avrebbero debuttato contemporaneamente su HBO Max e nelle sale. Gli operatori cinematografici, gli studi rivali e persino alcuni dei registi dietro i film si sono chiesti ad alta voce perché, con la prospettiva dei vaccini contro il coronavirus, la Warner Bros. avrebbe preso una decisione così radicale?

Nessuno si aspettava l’immunizzazione di massa dall’oggi al domani, ma con le vaccinazioni somministrate a passo d’uomo negli Stati Uniti, ora sembra che la Warner Bros. possa essere stata lungimirante nel riconoscere il lento ritorno del botteghino.

Numerosi film rimangono nel calendario di uscita per l’inizio del 2021, ma i casi di virus in molte aree del mondo sono più alti che mai e circa il 65% dei cinema statunitensi, compresi quelli in mercati popolari come New York e Los Angeles, rimangono chiusi. Tornare al cinema in modo normale sembra irrealistico oggi come lo scorso marzo, quando i cinema di tutta la nazione furono chiusi.

A dire il vero, la maggior parte dei potenziali blockbuster è già stata posticipata a metà estate o più tardi. Ma ci sono una manciata di film in programma per il primo trimestre dell’anno: “Cenerentola” della Sony con Camila Cabello (5 febbraio), “The King’s Man” della Disney (12 marzo) e il thriller cinecomic di Jared Leto “Morbius” anche questo di Sony (19 marzo), per citarne alcuni. Sembra molto improbabile che questi mantengano le loro date di uscita nelle sale, almeno senza abbracciare una sorta di debutto digitale ibrido o video-on-demand.

Anche in tempi tradizionali, il tratto tra gennaio e marzo è una specie di discarica cinematografica. Quindi non è del tutto inaspettato che l’attuale calendario di rilascio non riprenda in modo significativo fino a maggio, con il debutto di “Black Widow” (7 maggio), “Godzilla vs Kong” (maggio 21), “Free Guy” (21 maggio), “Infinite” (28 maggio), “Crudelia” (28 maggio) e “F9” (28 maggio). Ma molti di questi titoli dovrebbero cambiare anche se le condizioni non miglioreranno drasticamente nel prossimo mese o giù di lì.

Le menti dietro Hollywood continueranno ad adottare approcci diversi per operare e trovare il modo migliore per raggiungere il pubblico durante la pandemia. Disney, Warner Bros. e Universal sembrano più che pronti a cavarsela nei prossimi mesi, con piani di emergenza che vanno da versioni una tantum sui servizi di streaming a finestre di rilascio on demand. Né Sony né Paramount hanno un servizio di streaming pronto per i loro titoli, quindi quelle società probabilmente continueranno a ritardare le date di uscita, o venderanno i loro film a piattaforme come Netflix, Hulu e Amazon Prime. La Paramount ha messo all’asta la maggior parte dei suoi film in uscita e non ha nulla all’orizzonte fino a “A Quiet Place Part II” (23 aprile), che non ha intenzione di vendere.

Allo stato attuale, “Cinderella” è prevista come la prima uscita del 2021 da un importante studio. Tuttavia, è difficile credere che l’adattamento fiabesco diretto da Kay Cannon manterrà la sua data di uscita all’inizio di febbraio.

Ma non ci vuole un detective per notare che c’è stata un’evidente assenza di marketing – nessun accenno di immagini, first-loon o teaser, nessun merchandising promozionale – per il film che dovrebbe uscire il prossimo mese. La maggior parte dei film inizia a lanciare le campagne pubblicitarie sei settimane prima della sua uscita, spesso anche prima se si tratta di un sequel o di uno spinoff di un franchise popolare. Anche se alcune decisioni di rilascio prese dalla Sony con “An American Pickle” di Seth Rogen su HBO Max e la commedia romantica con Kristen Stewart “The Happiest Season” su Hulu lo scorso anno, lasciano intendere qualcosa, in realtà pare che “Cenerentola” non sarà venduta a uno streamer mantenendolo in pubblicazione cinematografica.

Allo stesso modo, la Disney farà con “The King’s Man”, il prequel spesso ritardato della saga “Kingsman”, che è previsto per l’inizio di marzo. C’è un po’ più di tempo prima che lo studio inizi tradizionalmente a mostrare trailer e altro materiale promozionale, ma se le pubblicità non inizieranno a materializzarsi entro le prossime settimane potrebbe essere giusto presumere che il film venga ritardato ulteriormente. Ci sono state voci secondo cui un importante servizio di streaming vorrebbe togliere il film dalle mani della Disney, ma non è verosimile visto che Disney possiede Hulu e fra un po’ aggiungerà Star a Disney +.

Si è anche parlato del fatto che un altro tentpole della Disney, Black Widow, possa venir rilasciato in anteprima nelle sale cinematografiche e su Disney Plus per un prezzo premium. Gli addetti ai lavori della Disney continuano a negare quei rumor, tuttavia, nell’era del coronavirus, nulla viene preso per vero finché non lo si sa effettivamente. Fonti vicine alla Disney hanno contestato i rapporti secondo cui “Soul” della Pixar sarebbe stato presentato in anteprima su Disney +, e poi sappiamo cos’è successo.

Possiamo presumere quindi, in ultima analisi, che per qualsiasi film i piani saranno fluidi finché la pandemia rimarrà dilagante. Ciò che non cambia, tuttavia, è il fatto che è insormontabile più difficile per un film delle dimensioni di Black Widow diventare redditizio senza una finestra cinematografica tradizionale. Molti studi rivali sono rimasti sbalorditi dalla decisione della Warner di far uscire “Wonder Woman 1984“, “The Suicide Squad”, “Dune” e altri film a budget elevato su HBO Max in contemporanea alla sala cinematografica, ma nel caso di Wonder Woman 1984 la cosa non sembra aver afflitto più di tanto la pellicola.

I film a budget medio possono godere di un ritorno sull’investimento più convincente grazie al rilascio on demand premium poiché richiedono transazioni su singoli titoli e non hanno bisogno di tanti passaggi. E alcuni studi potrebbero essere disposti a prendere carico della svalutazione occasionale, se ciò significa aumentare gli abbonati alla propria SVOD, com’è successo per “Hamilton” su Disney +. Ma è quasi impossibile per i film con un budget di circa 200 milioni di dollari ottenere un profitto nel panorama cinematografico attuale. Ciò significa che il sequel di Fast & Furious e il nuovo film di James Bond lasceranno probabilmente le loro date di uscita a meno che molte più persone non vengano vaccinate.

La Universal ha implementato il suo primo patto di video-on-demand premium con catene come AMC e Cinemark con un modesto successo, grazie a “Trolls World Tour” e “The King of Staten Island” tra i titoli che hanno fatto più soldi per lo studio. Ma pochi prevedono che Universal testerà il suo accordo PVOD – che consente allo studio di mettere nuovi titoli sui servizi di noleggio digitale 17 giorni dopo il loro debutto teatrale – in un mercato compromesso con un importantissimo film in franchise come “F9”. Gli ultimi capitoli della saga hanno superato il traguardo del miliardo di dollari con relativa facilità. Sia “F9” che “No Time to Die” dipendono da incassi mondiali, in particolare in Asia, dove i franchise d’azione sono particolarmente popolari. Dal momento che i loro rispettivi studi investono un numero vertiginoso di dollari di marketing in iniziative promozionali globali, le aziende dovranno prendere una decisione entro la fine di gennaio per evitare rendere le spese inutili. Se quei titoli dovessero essere rinviati di nuovo, gli studi potrebbero guardare alla finestra estiva.

Per molti studios, ritardare, ritardare e ritardare di nuovo potrebbe essere l’opzione migliore, anche se si spera per l’ultima volta. Ma se la pandemia ha dimostrato qualcosa, è che Hollywood potrebbe ritrovarsi a ripetere questa situazione per almeno altri sei mesi.

