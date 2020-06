Homemade: ecco il trailer dell’insieme di corti sviluppati da 17 registi diversi durante il lockdown

Grazie a Netflix possiamo mostrarvi il trailer di Homemade, una collezione di cortometraggi realizzati da grandi autori durante il lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus, che dovrebbe sbarcare sulla piattaforma di streaming il 30 giugno.

Netflix, nel suo primo trailer del progetto, lo descrive con queste parole: “HOMEMADE è una collezione di corti girati in tutto il mondo da alcuni dei registi più acclamati. In isolamento a causa della diffusione di COVID-19, i cineasti hanno creato storie personali e commoventi che raccontano l’esperienza condivisa della quarantena. Un omaggio all’arte cinematografica e alla forza inarrestabile della creatività a dispetto della pandemia”.

Il progetto è guidato da Larrain, suo fratello e partner creativo Juan de Dios Larrain sotto la bandiera della Fabula, e Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment, l’appartamento italiano sostenuto da Fremantle, per il quale “Homemade” è il suo progetto inaugurale.

La star di “Personal Shopper” e “Charlie’s Angels”, Kristen Stewart, segna il suo seguito da regista col suo cortometraggio, “Come Swim”, girato a Los Angeles. Nel frattempo, Maggie Gyllenhaal contribuisce con un girato fuori dal Vermont.

Altri registi includono Paolo Sorrentino (La grande bellezza) con un corto girato a Roma; Ladj Ly (Les Misérables) con un corto girato a Clichy Montfermeil, Francia; Rachel Morrison (Black Panther) con un corto girato a Los Angeles, USA; Naomi Kawase (True Mothers) con un corto girato a Nara, in Giappone; Nadine Labaki e Khaled Mouzanar (Cafarnao) con un corto girato a Beirut, in Libano; Gurdiner Chadha (Blinded By the Light) con un corto girato a Londra, Regno Unito; e Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night).

“Per una volta nella nostra carriera, non si trattava di soldi, agenzie, avvocati o della struttura di Hollywood”, dice Juan de Dios Larrain a Variety. “Questa era una semplice idea per [trasmettere] un messaggio in 5-7 minuti, e l’idea era quella di dare quel messaggio senza alcuna pressione; era totalmente aperto. Abbiamo chiesto solo che la valutazione di [ogni film] fosse generale, e non solo per il pubblico più anziano.”

Pablo Larrain osserva che il messaggio alla base di Homemade riguarda “le avversità e come siamo tutti di paesi, culture e circostanze diverse, ma che per un momento davvero unico dell’umanità, condividiamo tutti circostanze molto simili in contesti diversi”.

Qui sotto potete vedere il trailer:

