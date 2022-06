Horizon 2074: un presunto leak rivelerebbe dettagli sulla serie di Horizon: Zero Dawn

Non molto tempo dopo che Jim Ryan ha confermato per la prima volta che una serie tv di Horizon Zero Dawn era in lavorazione presso Netflix, sono stati uditi echi nel web che lasciavano intendere i primi dettagli sullo spettacolo.

Il giornalista Jeff Grubb ha affermato che la serie si sarebbe chiamata “Horizon 2074“, che sarebbe stata girata a Toronto e che sarebbe stata ambientata su due linee temporali, una che segue quella del gioco e un’altra che racconta la storia del mondo che va in pezzi.

Secondo Grubb, dovrebbe essere più una “re-immaginazione” della storia del gioco, quindi è probabile che le cose non saranno esattamente le stesse.

Ora, tuttavia, sembra che sia arrivata una presunta news circa lo spettacolo, che lascierebbe intendere davvero la serie si chiamerà Horizon 2074, e che verrà girata a Toronto. Inoltre, secondo il presunto leak proveniente da in sinder, che vi raccomandiamo di prendere con le pinze, i membri della troupe hanno anche ricoperto ruoli importanti in spettacoli come The Boys e The Expanse.

Un elenco della crew è stato pubblicato sul sito web della Directors Guild of Canada Ontario, cosa che il giornalista Grubb ha notato subito.

