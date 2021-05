Horizon Forbidden West: ecco il nuovo gameplay inedito rilasciato per lo State of Play

Lo sviluppatore di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games, ha annunciato giorni fa che il nuovo State of Play sarebbe stato dedicato al suo prossimo videogioco, che uscirà entro la fine dell’anno per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il nuovo State of Play è andato in stream per 4 ore, mostrando paesaggi del mondo post-apocalittico/tribale di Horizon Forbidden West, ma ha anche mostrato ben 19 minuti di gioco completamente inediti, assicurando che il gioco arriverà sia su PS5 che su PS4, senza però rilasciare una data d’uscita ufficiale.

Potete vederlo qui sotto:

Horizon II : Forbidden West (più comunemente conosciuto con il titolo di Horizon : Forbidden West o semplicemente Horizon II) è un videogioco action RPG, in fase di sviluppo da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4 e PlayStation 5. Forbidden West è il seguito di Zero Dawn, il primo capitolo, uscito nel 2017. Il game director Mathijs de Jong ha confermato che l’uscita del videogioco è prevista per il 2021.

Horizon : Forbidden West continua la storia di Aloy, una cacciatrice di macchine della tribù dei Nora, inviata alla ricerca di una frontiera misteriosa che attraversa l’estremo occidente dello Utah fino alla West Coast, per trovare la fonte di una peste misteriosa che uccide tutto ciò che infetta. Durante il suo viaggio per le terre inesplorate dell’Ovest Proibito, la protagonista incontrerà regioni ostili con minacce naturali come le tempeste devastanti, nemici pericolosi e macchine mortali, sia nuove che vecchie. Mentre Aloy tenta di esplorare le parti più profonde e ampie di questa nuova regione ignota , scoprirà l’esistenza di una vasta gamma di ecosistemi ambientali differenti, tra cui valli rigogliose, deserti aridi, montagne innevate, spiagge tropicali e città desolate, sia sopra che sotto il livello del mare.

L’11 giugno 2020, il videogioco è stato ufficialmente annunciato tramite un trailer cinematografico durante l’evento streaming di PlayStation 5. I doppiatori Ashly Burch e Lance Reddick riprendono i loro rispettivi ruoli, Burch per Aloy e Reddick per Sylens. La serie a fumetti del videogioco, scritta da Anne Toole e illustrata da Ann Maulina, sarà ambientata dopo gli eventi del primo titolo, il primo volume della serie verrà pubblicato dalla Titan Books il 5 agosto 2020. Il 16 Settembre 2020, tramite una nota ufficiale sul blog PlayStation, è stato reso noto che il titolo uscirà anche per la piattaforma PlayStation 4. Horizon Forbidden West sfrutterà su Play Station 5 il DualSense per supportare il feedback tattile, la quale migliorerà notevolmente l’esperienza di immersione del giocatore. Grazie alla maggior potenza di elaborazione e di inclusione di un SSD personalizzato per la Play Station 5, il gioco beneficerà di tempi di caricamento istantanei e di una grande varietà di nemici, effetti visivi e oggetti durante le scene di gioco. Il motore grafico utilizzato dal gioco, è una versione aggiornata di Decima.

