Horizon Forbidden West: lo State of Play del 27 maggio sarà dedicato al gioco!

Lo sviluppatore di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games, ha annunciato che il prossimo State of Play riguarderà il suo prossimo videogioco, che uscirà entro la fine dell’anno per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il nuovo State of Play è specificamente impostato andare in stream giovedì 27 maggio e includerà a quanto pare ben 20 minuti di gioco, 14 dei quali saranno completamente inediti.

Al di là del fatto che lo stesso State of Play includerà il gameplay di Horizon Forbidden West con Aloy, la protagonista del franchise e la resa della stessa su PS5, non è chiaro esattamente cosa potrebbe rivelare l’evento. Non esiste ancora una data di uscita ufficiale oltre al “2021” per il titolo in arrivo, e sembra il momento e il luogo giusto per annunciare una cosa del genere.

