Horizon Forbidden West: un utente accende una polemica sterile circa il riutilizzo delle animazioni

Horizon Forbidden West ha affrontato la sua prima polemica, e ovviamente lascia il tempo che trova.

IGN ha pubblicato un nuovo video di confronto per Horizon Forbidden West di Guerrilla Games. La clip di quattro minuti, incentrata sui cambiamenti apportati al gioco rispetto a Horizon Zero Dawn del 2017, ha mostrato quanto i due sembrino simili messi fianco a fianco e la cosa ha ovviamente fomentato gli hater del gioco.

Un utente noto come @JAAY_ROCK_ , ha mostrato una breve clip del video di IGN USA per far notare un’animazione riutilizzata: come puoi vedere qui sotto, in Horizon Forbidden West Aloy si cala con una corda esibendosi con l’esatto, identico movimento che eseguiva in Zero Dawn, suo diretto predecessore. Ad accompagnare la clip c’è il messaggio provocatorio “copia e incolla”, che ha scatenato le reazioni più disparate.

L’utente è chiaramente riuscito nel suo intento, ovvero generare una piccola polemica pre-lancio. Sono diverse le persone che si sono accodate accusando Guerrilla Games di pigrizia e superficialità, ma per una volta l’intelligenza ha vinto in queste discussioni inutili, infatti ci sono molte persone che hanno commentato la clip difendendo il lavoro degli sviluppatori, sottolineando che è più che normale riutilizzare determinate animazioni e risorse durante lo sviluppo di un seguito diretto, anche nell’ambiente dei Triple A.

Modificarli allungherebbe i tempi di sviluppo e rischierebbe di alterare il “look & feel” a cui sono abituati i giocatori del capitolo precedente.

A difesa dei ragazzi di Guerrilla Games sono arrivati ​​anche diversi sviluppatori, tra cui Jess Krause, Narrative Designer And Writer di Crystal Dynamics, che ha fatto notare che non avrebbe senso creare un sequel di un gioco se fosse obbligatorio ricreare le animazioni, modelli di personaggi, impostazioni e risorse ogni volta.

why the FUCK would any developer ever make a sequel game if they had to remake every single animation/character model/rig/environment from scratch???? https://t.co/BJfCUZrIMB — Jess Krause (@kessjrause) January 27, 2022

Alex Zemke, Senior Animator di Insomniac Games, ha invece descritto il provocatorio tweet come un “modo semplice e veloce per annunciare che non sai nulla – non intendo assolutamente niente – dello sviluppo di un gioco“.

Getting roasted by an Insomniac dev. I would delete my twitter account. 😂 pic.twitter.com/f4XSwPpJAH — Ashkan (@AshkanPhenom) January 27, 2022

