Horizon: Zero Dawn, lo showrunner di Umbrella Academy svilupperà la serie Netflix

Mentre The Umbrella Academy è diretta verso la sua quarta e ultima stagione, il produttore esecutivo/showrunner della serie Steve Blackman ha rinnovato il suo grande accordo a otto cifre con lo streamer.

In base all’accordo pluriennale, Blackman scriverà e produrrà nuove serie e altri progetti per Netflix sotto il suo marchio di produzione Irish Cowboy appena lanciato. Attualmente sta sviluppando due serie di fantascienza: Horizon Zero Dawn, basato sul videogioco d’azione e avventura per PlayStation, e il dramma della ISS Orbital.

Negli ultimi mesi Netflix aveva cercato di mettere insieme una serie TV basata su Horizon Zero Down di Guerrilla Games, ambientata negli Stati Uniti post-apocalittici abitati da creature robotiche e minacciose IA, con al centro l’abile cacciatrice emarginata Aloy.

“Horizon Zero Dawn e Orbital sono progetti di grande rilievo, a livello di evento, basati su personaggi che i fan adoreranno e con cui si relazionano, che sono i tratti distintivi delle produzioni di Irish Cowboy”, ha affermato Blackman. “Siamo entusiasti di lavorare con Netflix e tutti i nostri partner per sviluppare queste storie rivoluzionarie.”

Horizon Zero Dawn è un’epica avventura fantascientifica ambientata mille anni nel futuro, in uno strano e bellissimo mondo pieno di tribù primitive e macchine high-tech, tutte costruite sulle ossa degli “Antichi”: le rovine degli attuali Stati Uniti. Il disastro che ha distrutto il nostro mondo è da tempo dimenticato, ma quando queste macchine un tempo pacifiche si trasformano misteriosamente in pericolosi cacciatori di tutta la vita, una giovane emarginata di nome Aloy scopre che l’unica possibilità per salvare il suo mondo è combattere per scoprire cosa è successo al nostro mondo.

Pubblicato per la prima volta nel 2017, Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo su PlayStation 4 e PC. I produttori esecutivi della serie sono Steve Blackman, Michelle Lovretta e Abbey Morris; Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions; Jan-Bart van Beek e Ben McCaw di Guerrilla; Roy Lee e Matthew Ball di Vertigo.

La serie è sviluppata in associazione con Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

Fonte

