Horizon Zero Dawn: Sony sta sviluppando un’adattamento cinematografico?

Horizon Zero Dawn è stato un grande successo per Sony quando è uscito per PlayStation 4 nel 2017.

Il franchise presenta solo quel titolo per il momento, ma sappiamo che un altro gioco è in lavorazione e dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno. Sembra che Sony sappia che questo ha il potenziale per essere una delle loro serie di punta del mercato videoludico. E sembra anche che vogliano espanderlo in qualcosa di ancora più grande.

Secondo una delle fonti descritte come “interne, affidabili e comprovate” di Giantfreakinrobot (che vi raccomandiamo di prendere con le pinze), Sony sta sviluppando un film basato su Horizon Zero Dawn. Questo sarebbe in linea con altri piani di cui vi abbiamo già parlato, per quanto riguarda lo sviluppo di progetti cinematografici e televisivi dedicati a giochi Playstation.

Sembrerebbe che Sony stia esaminando attentamente il proprio inventario di proprietà intellettuali, e si sia resa conto che c’è un un grande potenziale non sfruttato nei videogiochi di cui detiene i diritti. Con il loro accordo condiviso con la Marvel riguardo a Spider-Man, sono in qualche modo lasciati senza molte altre proprietà con cui costruire franchise, quindi cercare ispirazione nei loro famosi franchise videoludici ha senso.

Horizon Zero Dawn è sicuramente qualcosa da cui può venir fuori un buon film. Il gioco è incentrato su Aloy, una giovane donna che vive come cacciatrice in un futuro molto lontano. Ambientato nel 31° secolo, il mondo è tornato allo stato tribale, gruppi di umani si uniscono per sopravvivere in un’ambientazione selvaggia dominata da creature meccaniche note come “macchine”. Alla fine, uno strano fenomeno fa sì che le macchine diventino più ostili nei confronti degli umani e rende la loro sopravvivenza ancora più difficile. Alla fine Aloy si mette in viaggio per scoprire la verità sul suo passato.

Il film propone una premessa fantascientifica davvero grande, e già pensiamo al grande lavoro di design che si potrebbe fare con una proprietà del genere. Horizon Zero Dawn ha un grande potenziale, ma ha sicuramente bisogno del giusto visionario (non Paul WS Anderson, per intendersi).

