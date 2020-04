Horizon Zero Dawn: un rapporto rivelerebbe alcuni dettagli dell’atteso sequel

Secondo un recente rapporto di VGC, è in lavorazione un sequel di Horizon Zero Dawn, che uscirà in esclusiva per PlayStation 5 con la modalità cooperativa.

Il gioco originale è stato rilasciato nel 2017 con grande successo grazie alla sua ambientazione apocalittica visivamente sorprendente e alla sua modalità di combattimento avvincente e strategica. Rimane uno dei giochi per PlayStation 4 più venduti di tutti i tempi. Questo successo ha spinto verso il porting per PC di Horizon Zero Dawn, a reazioni sorprendentemente contrastanti da parte dei fan del gioco.

La PlayStation 5 uscirà alla fine di quest’anno e, visto che Sony continua a rilasciare ulteriori informazioni sulla console, sono stati sollevati ulteriori dubbi sulle sue prestazioni e sulla sua commerciabilità.

I fan hanno confrontato tutto ciò che riguarda la nuova console con il suo concorrente diretto, Xbox Series X, che uscirà nello stesso periodo. Finora la console Serie X di Microsoft è apparso come un miglior investimento, in particolare in termini di potenza del sistema. Il futuro della PS5 è stato anche danneggiato dai recenti rapporti che suggeriscono che non solo sarà molto più costosa, ma le forniture saranno incredibilmente limitate, forse a causa della pandemia di coronavirus che rallenta la produzione.

Mentre la finestra di rilascio prevista per le vacanze 2020 si avvicina ancora di più, non c’è molto sulla PS5 che ha entusiasmato i giocatori.

Un recente rapporto di VGC (via SR) promette qualcosa di nuovo che potrebbe rendere i giocatori più interessati alla prossima console. Sostengono che più fonti hanno confermato loro che il sequel di Horizon Zero Dawn è destinato a essere rilasciato in esclusiva per la PS5, e che sarà il secondo gioco di una trilogia. Il rapporto rivela anche che il gioco presenterà una modalità cooperativa, che sarebbe la prima volta per la serie. Le fonti non hanno potuto confermare se la modalità si svilupperà come parte della trama principale o di una modalità di gioco separata.

La portata del mondo del gioco è presumibilmente piuttosto ampia, e il rapporto promette più libertà di esplorazione di quanto già non ci fosse nel primo gioco. Horizon Zero Dawn è stato notevole per la sua mappa open world, quindi queste affermazioni, se vere, si rivelerebbero piuttosto entusiasmanti.

Ci sono state molte prove che suggeriscono che un sequel di Horizon Zero Dawn è in lavorazione. Proprio di recente un annuncio di lavoro è stato pubblicato su Twitter da Guerrilla Games, il team di sviluppo di Horizon Zero Dawn. L’elenco è stato rimosso poco dopo la sua pubblicazione, ma indicava che il team stava sviluppando un gioco per PS5. Sin dall’enorme successo del primo titolo non sono mancate le voci su un sequel, soprattutto dopo che è stato confermato ufficiosamente dall’attrice Janina Gavankar, che ha lavorato come doppiatrice per l’espansione del gioco originale, The Frozen Wilds.

Sebbene il rapporto di VGC sia lungi dall’essere una conferma ufficiale, fornisce una grande quantità di informazioni. Supponendo che le fonti possano essere attendibili, i fan di Horizon Zero Dawn hanno molto su cui riflettere. Resta da vedere se Guerrilla Games confermerà questa notizia e, in tal caso, quando.

Una cosa è certa, però; l’interesse verso Horizon Zero Dawn e il franchise non è ancora scemato. Se un nuovo gioco di Horizon uscirà su PlayStation 5, non sarà altro che una buona svolta per la nuova console.

