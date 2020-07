Host: trailer per il film girato in remoto durante la quarantena

Online il trailer per il film girato in remoto durante la quarantena dal titolo Host.

È chiaro come il sole che questo 2020 avrebbe dato vita a produzioni cinematografiche di vario tipo. Sicuramente in un futuro prossimo qualche regista racconterà con un film questo allucinante periodo e queste terribile pandemia, ma d’altra parte sicuramente i mesi di quarantena forzata che abbiamo dovuto affrontare hanno portato alcuni creativi già a produrre film, corti e videoclip.

Infatti nella giornata di ieri è stato pubblicato il primo trailer di Host, un film horror girato interamente su Zoom in remoto proprio durante il periodo di quarantena, che ha portato migliaia di persone ad utilizzare la piattaforma appena citata per comunicare e anche lavorare.

Il film risulta interessante per il semplice fatto di esser stato prodotto in questo modo e in questo dato periodo storico, ma dal trailer sembra essere tutt’altro che un film originale e, soprattutto, “bello”, in quanto ricorda altre produzioni simili quali Unfriended, e chiunque abbia anche un minimo di gusto cinematografico potrà concordare con me che Unfriended è uno dei massimi esempi di pessimo cinema.

Tuttavia, qualora foste curiosi qui di seguito trovate il trailer di Host, che al momento risulta essere disponibile solamente sulla piattaforma streaming di Shudder (che ha prodotto il film).

