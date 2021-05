Hotel Transylvania: Transformania, ecco il trailer del quarto capitolo del franchise!

Sony Pictures Animation ha rilasciato il primo trailer ufficiale dell’imminente Hotel Transylvania 4 (noto anche come Hotel Transylvania: Transformania).

Il tanto atteso film di genere commedia fantasy sarà anche l’ultimo film del franchise di Hotel Transylvania, e vedrà Genndy Tartakovsky, che ha diretto i tre film precedenti e ha co-sceneggiato il terzo, tornare come sceneggiatore in questo quarto episodio.

Hotel Transylvania 4 è in lavorazione per Sony dall’inizio del 2019, quando la sua data di uscita è stata inizialmente confermata per essere il 22 dicembre 2021. In un’intervista con Collider più tardi nello stesso anno, Tartakovsky ha rivelato che non sarebbe tornato al imminente finale in veste di regista.

“Sono nel processo di scrittura e io non lo sto dirigendo. Quindi abbiamo assunto un regista e tutto il resto. E quindi si sta muovendo lentamente in avanti.”

Tuttavia, il film è stato effettivamente anticipato più volte rispetto alla data di uscita inizialmente annunciata, prima al 6 agosto e ora al 23 luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto in italiano:

La serie Hotel Transylvania segue le vite di mostri famosi che vivono nell’hotel che da il nome al film, progettato per essere un luogo in cui i mostri possono rilassarsi lontano dagli occhi indiscreti e spesso prevenuti degli umani. I personaggi sono vagamente basati sui mostri iconici dei film di mostri della Universal.

Il resto del cast vocale del film include Selena Gomez nei panni della figlia di Dracula, Mavis, e Andy Samberg nei panni del marito di Mavis, Johnny. A completare il cast ci sono Kathryn Hahn nei panni della moglie di Dracula, Ericka Van Helsing, Steve Buscemi nei panni di Wayne il lupo mannaro, David Spade nei panni dell’uomo invisibile, Keegan-Michael Key nei panni della mummia Murray, Asher Blinkoff nei panni di Mavis e del figlio dhampir di Johnny, Dennis, Brad Abrell nei panni Frank, Fran Drescher nei panni della moglie di Frank, Eunice, Jim Gaffigan nei panni del professor Abraham Van Helsing e Molly Shannon nei panni di Wanda, un altro lupo mannaro e moglie di Wayne.

Il primo film di Hotel Transylvania ha avuto ottime recensioni e ha incassato 358 milioni di dollari al botteghino mondiale. Mentre le opinioni sul sequel sono affondate, il totale degli incassi è salito alle stelle. Nonostante una considerazione non alta riguardo Hotel Transylvania 2, il film è stato rilasciato nel 2015 e ha incassato 475 milioni di dollari durante la sua corsa nelle sale.

Infine, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation ha ottenuto una considerazione ancora più bassa, ma ha guadagnato $ 528 milioni in tutto il mondo.

