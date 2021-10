House of Gucci: ecco il nuovo trailer dell’attesissimo film di Ridley Scott

MGM ha offerto un’altra sbirciatina ad House of Gucci, rilasciando un nuovo trailer per il dramma costellato di star.

Sul ritmo seducente di “Sweet Dreams (Are Made of This)” del duo pop britannico Eurythmics, il nuovo trailer presenta il primo incontro tra Patrizia Reggiani (Lady Gaga), accompagnata dal marito Maurizio Gucci (Adam Driver), e la ricca famiglia italiana. House of Gucci racconterà la vera storia dell’assassinio di Maurizio e del crollo della dinastia della moda della famiglia Gucci. Reggiani è stata processata e condannata per aver orchestrato l’omicidio del suo ex marito nel 1998.

Il trailer offre un ulteriore sguardo all’opulenza e alla minaccia del mondo dell’alta moda della famiglia Gucci, mostrando sequenze selvagge in discoteca, un viaggio sugli sci sulla neve di un bianco accecante e la fatale conclusione della sua storia.

Potete vederlo qui sotto:

Basato sul libro di Sara Gay Forden del 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, il film di Scott racconta la storia di Patriza Reggiani, che è stata arrestata e infine condannata per aver ordinato l’omicidio del suo ex marito, Maurizio Gucci, a metà degli anni ’90.

A causa dell’enorme influenza e dello status della famiglia sia nell’industria della moda che nell’alta società italiana, il caso è stato un evento enorme con un’ampia copertura stampa in tutto il mondo. House of Gucci esplorerà le circostanze che hanno portato alla morte di Gucci, così come le conseguenze e la rete di relazioni che la circondano.

Nel trailer ufficiale della MGM, tutto lo sfarzo, il glamour e l’oscurità contorta che permea la storia dei Gucci sono in piena mostra. Scott ha messo insieme un cast davvero sbalorditivo per dare vita al libro di Forden, e Gaga è particolarmente accattivante nel footage mostrato. C’è sesso, tradimento, feste alla Gatsby e, naturalmente, omicidio. È una storia selvaggia che sembra essere ritratta in modo mozzafiato da Scott.

Mi piace: Mi piace Caricamento...