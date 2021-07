House of Gucci: ecco il trailer del nuovo film di Ridley Scott sull’oscura storia di Gucci

È uscito il trailer ufficiale di House of Gucci, che rivela il primo closer-look all’imminente epopea diretta da Ridley Scott sulla famosa famiglia della moda italiana e il suo passato oscuro.

Il film presenta un cast corale guidato da Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani e Adam Driver nei panni di Maurizio Gucci, accanto a personaggi del calibro di Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek e Reeve Carney.

House of Gucci sarà presentato in anteprima nelle sale il 24 novembre 2021, seguito da un debutto in streaming su Paramount +.

Potete vederlo qui sotto:

Basato sul libro di Sara Gay Forden del 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, il film di Scott racconta la storia di Patriza Reggiani, che è stata arrestata e infine condannata per aver ordinato l’omicidio del suo ex marito, Maurizio Gucci, a metà degli anni ’90.

A causa dell’enorme influenza e dello status della famiglia sia nell’industria della moda che nell’alta società italiana, il caso è stato un evento enorme con un’ampia copertura stampa in tutto il mondo. House of Gucci esplorerà le circostanze che hanno portato alla morte di Gucci, così come le conseguenze e la rete di relazioni che la circondano.

Nel trailer ufficiale della MGM, tutto lo sfarzo, il glamour e l’oscurità contorta che permea la storia dei Gucci sono in piena mostra. Scott ha messo insieme un cast davvero sbalorditivo per dare vita al libro di Forden, e Gaga è particolarmente accattivante nel footage mostrato. C’è sesso, tradimento, feste alla Gatsby e, naturalmente, omicidio. È una storia selvaggia che sembra essere ritratta in modo mozzafiato da Scott.

Mi piace: Mi piace Caricamento...