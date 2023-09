House of the Dragon 2: le immagini “rubate” dal set sono incredibili! Una terrificante guerra in arrivo!

Il mondo di Westeros è in fermento, e la stagione 2 di “House of the Dragon” promette di incendiarlo ancora di più con una battaglia epica che si sta svolgendo nei boschi di Bourne nel Surrey.

Le foto dal set hanno inondato la rete, lasciando i fan in trepidante attesa per ciò che promette di essere uno scontro incredibile. Questa nuova stagione ci porterà a Rook’s Rest, e sembra che il quarto episodio sia destinato a diventare un’icona della storia delle serie TV. In mezzo all’azione, vedremo Ser Criston Cole guidare una formidabile armata nell’assalto al castello difeso da Lord Staunton, il cui fedele seguito è orientato verso Rhaenyra.

Ma in questa battaglia, non sono solo gli uomini a combattere – i draghi stanno per entrare in azione, rendendo l’episodio ancora più esplosivo. Nonostante le temperature infuocate sul set, le riprese dovrebbero concludersi tra un mese, il che significa che presto avremo il piacere di vedere tutto questo sullo schermo.

House of the Dragon 2: il cast impegnato nelle riprese

La stagione 2 di “House of the Dragon” non sarà solo un trionfo in termini di azione, ma anche di talento attoriale. Il cast di questa nuova avventura è stellare e promette di farci innamorare ancora di più della serie. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans sono solo alcune delle nuove aggiunte che ci aspettano.

Ma non dimentichiamoci dei volti noti della prima stagione che torneranno per incantarci nuovamente, come Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. Con un cast così straordinario, possiamo solo aspettarci performances indimenticabili che ci terranno incollati allo schermo.

Un’attesa sempre più irresistibile

Cosa ne pensate delle recenti foto dal set della stagione 2 di “House of the Dragon”? È difficile non essere entusiasti quando si vedono queste immagini. La serie continua a stupire e a crescere, portandoci in nuove e avvincenti direzioni mentre ci immergiamo nell’universo di Westeros. Con una battaglia epica e un cast di talentuosi attori che si preparano a incantare il pubblico, la seconda stagione promette di essere uno dei momenti culminanti dell’anno per i fan di serie TV e amanti del genere fantasy. Non vediamo l’ora di vedere il fuoco di “House of the Dragon” infiammare lo schermo ancora una volta.