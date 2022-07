House Of The Dragon: alcuni membri del cast parlano delle differenze con Il Trono di Spade

Ci sono molte ragioni per cui Il Trono di Spade è diventato il più seguito programma televisivo dei tempi recenti. Aveva una serie di personaggi avvincenti le cui teste sembravano sempre a pochi secondi dal rotolare per terra; ha creato un mondo fantastico ricco e vasto in cui potevi immergerti; e in particolare nelle sue ultime stagioni, ha offerto uno spettacolo sorprendente: sanguinose battaglie, attacchi di draghi avvolti da una corona di fiamme e scontri tra zombie di ghiaccio.

Il Trono di Spade è stata un’epopea low fantasy avvolta attorno a un thriller politico, ricordata però per la violenza, gli scandalosi argomenti trattati e la nudità.

Per molti versi House Of The Dragon – il tanto acclamato spin-off prequel della HBO, ambientato 200 anni prima di quella serie e incentrato sul dominio Targaryen di Westeros – offre proprio le cose che il pubblico già ama. Ci sono pugnalate alle spalle, politicanti e bestie alate in abbondanza. Anche se è ambientato in una nuova era nel mondo creato da George RR Martin, abbiamo la sempre prevedibile famiglia Targaryen pronta a precipitare dall’apice del suo potere.

“Fondamentalmente, House Of The Dragon è un diverso”, anticipa Emma D’Arcy, che interpreta la principessa Rhaenyra Targaryen da adulta. “Penso che saremmo davvero ingenui se cercassimo di imitare o emulare Game Of Thrones. Penso che la cosa unica, e qualcosa che amo di questa stagione, sia che è davvero ‘in casa’. È domestico, è psicologico, è interpersonale, è familiare.”

Olivia Cooke, che interpreta l’amica d’infanzia di Rhaenyra, Alicent Hightower, una parte fondamentale di quella dinamica interpersonale e familiare, essendo cresciuta nelle corti di Approdo del Re, è d’accordo.

“Ci si sente più intensamente concentrati su una famiglia allargata, piuttosto che su molte altre famiglie”, spiega. “È molto più nucleare dell’altro programma TV, ma comunque incredibilmente elettrizzante, e intenso, e tutte quelle cose che ci entusiasmavano nella serie madre.”

Quello che la serie prequel ha sono luoghi familiari, ma non proprio come li ricordi. Per prima, il Trono di Spade è molto più grandioso questa volta, più vicino a quello raffigurato nel libro di George RR Martin. Parla di un senso di prosperità in Westeros che si percepiva fosse molto diminuito nei tempi difficili di Thrones.

“È un momento di maggiore decadenza e influenza”, afferma lo showrunner Ryan Condal. “Ecco perché il Trono di Spade è molto più grandioso. Questa particolare storia vede i Targaryen all’apice della loro ricchezza e potere. Penso che sia una storia affascinante da raccontare.”

Qui sotto potete vedere una nuova immagine:

Lo spettacolo, ambientato 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, segue la tumultuosa storia della Casa Targaryen sotto il governo di Re Viserys I. E, ovviamente, c’è un obiettivo nella mente di ogni personaggio: il Trono di Spade.

Basato sul libro di George RR Martin “Fire & Blood”, “House of the Dragon” seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che hanno combattuto per il trono dopo la morte del padre. La guerra mette l’una contro l’altra le grandi case di Westeros, inclusi i Lannister e gli Stark, provocando la morte dei draghi più potenti della Casa Targaryen. Ci sarebbero voluti secoli prima che il Continente Occidentale vedesse un altro drago, tutto grazie a Daenerys Targaryen.

Nel cast Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.

House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade che debutterà il 21 agosto.

