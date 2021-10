House of the Dragon: ecco il primo teaser trailer della serie spin-off di Game of Thrones

I Targaryen stanno arrivando. Un nuovo teaser per lo spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon, è stato rilasciato. Sebbene non ci sia una data di uscita specifica, HBO promette una prima nel 2022.

Concepito da George R.R. Martin e basato sul libro dell’autore Fire & Blood, House of the Dragon è uno spettacolo prequel ambientato 200 anni prima degli eventi della serie originale di Game of Thrones. La nuova serie racconta la storia della Casa Targaryen e si dice che rappresenti l’evento noto come la “Danza dei Draghi”, la guerra civile dei Targaryen. Il veterano di Thrones, Miguel Sapochnik, dirigerà il pilota, gli episodi aggiuntivi e fungerà da showrunner con Ryan Condal (Colony).

Potete vederlo qui sotto:

House of the Dragon ha iniziato la produzione lo scorso maggio con un cast di tutto rispetto. Nella prima stagione compaiono Emma D’Arcy come la principessa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith come il principe Daemon Targaryen, Steve Toussaint come Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke come Alicent Hightower, Rhys Ifans come Otto Hightower.

La descrizione della HBO di Rhaenyra diceva: “La primogenita del re, è di puro sangue Valyriano ed è una cavalcatrice di draghi. Molti direbbero che Rhaenyra è nata con tutto… ma non è nata uomo”.

House of the Dragon è solo l’inizio di quella che HBO spera sia una grande espansione del franchise di Game of Thrones. Mentre cinque spettacoli spin-off sono stati considerati per riempire il vuoto lasciato dallo spettacolo di punta, solo House of the Dragon è andato avanti. Ma sono seguiti altri annunci di spettacoli, tra cui una serie basata sulle novella Dunk and Egg dell’autore George RR Martin, una serie animata per HBO Max e altri tre progetti di dimensioni epiche che potrebbero assumere qualsiasi forma.

