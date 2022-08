House Of The Dragon: il rapporto tra Rhaenyra e Alicent vivrà di sfumature fra patriarcato e libertà

Uno dei maggiori punti di forza di Game Of Thrones è stata la sua pletora di donne incredibili e tridimensionali, che il pubblico amava, e apprezzava detestare in egual misura – da coraggiose guerriere, a grandi strateghe, argute paroliere.

Ora, la serie prequel, House Of The Dragon, mette due complessi personaggi femminili al centro della sua storia, ambientata al culmine del regno dei Targaryen di Westeros 200 anni prima della serie originale. Per prima cosa c’è Rhaenyra (interpretata da Milly Alcock da bambina e in forma adulta da Emma D’Arcy), unica figlia di re Viserys Targaryen e controversa erede al trono. E poi c’è Alicent Hightower (Emily Carey da bambina, Olivia Cooke da adulta), amica d’infanzia di Rhaenyra e figlia del Primo Cavaliere del Re.

Mettere la coppia al centro della storia dei Targaryen è stato il catalizzatore del ritorno a Westeros del regista veterano di Thrones, Miguel Sapochnik, questa volta come produttore esecutivo.

Dare forma alla serie attorno a Rhaenyra e Alicent è stata un’idea che è venuta da Alexis Raben – che, oltre ad essere la moglie di Sapochnik, è un responsabile dello sviluppo presso la sua società di produzione.

Mentre le due iniziano lo spettacolo come amiche, il disordine nel regno le mostra agli estremi opposti di uno spettro ideologico, quando si tratta della struttura patriarcale in cui sono intrappolati.

“Ci siamo detti: ‘E se Alicent fosse come ‘Donne per Trump’ e Rhaenyra fosse come il punk rock?’”

Le somiglianze e le differenze tra Rhaenyra e Alicent, e l’attrito che ne deriva, sono stati un fattore chiave per Emma D’Arcy nel ruolo della figlia del re.

EXCLUSIVE 🐉

Rhaenyra Targaryen and Alicent Hightower are the pair at the heart of #HouseOfTheDragon.

It's about "the patriarchy’s perception of women," says Miguel Sapochnik. "They’d rather destroy themselves than see a woman on the throne."

READ MORE: https://t.co/hJ2m8HQXk1 pic.twitter.com/6xRxC8ae4d

— Empire Magazine (@empiremagazine) August 2, 2022