House of the Dragon, l’intrigo è sul set: ecco chi sarà Cregan Stark!

Il ritorno tanto atteso a Grande Inverno è alle porte, e con esso, la promessa di un’epica rivelazione. Mentre l’eccezionale seconda stagione di “House of the Dragon” continua la sua produzione, nonostante ostacoli e scioperi che avrebbero potuto fermare chiunque altro, i sussurri più ferventi circondano ora la possibile svelatura dell’identità di uno dei personaggi più misteriosi e attesi.

Finora, la serie ci ha immersi nell’universo delle famiglie nobili, concentrandosi sulla drammatica dinastia dei Targaryen e sui misteriosi Hightower, lasciando da parte le altre famiglie ben note, come i Lannister e i Baratheon. Tuttavia, ora sembra che il momento dei leggendari Stark sia giunto. Nel culmine della Danza dei Draghi, il Concilio Nero di Rhaenyra invia Jace Stark a Grande Inverno per incontrare il potente Lord Cregan Stark.

Tom Taylor: tutto sul nuovo protagonista di House of the Dragon

I fan che hanno letto le opere di George R.R. Martin attendono con ansia l’interpretazione di questo personaggio iconico. E sembra che finalmente abbiano ottenuto una risposta, sebbene sia ancora avvolta nell’incertezza. Dopo mesi di speculazioni, i dettagli trapelati indicano che il giovane attore Tom Taylor, noto per i suoi ruoli in “The Dark Tower” e “Doctor Foster,” potrebbe essere stato scelto per il ruolo di Cregan Stark.

Tom Taylor

Tom Taylor è un attore britannico nato il 16 luglio 2001. Benché giovane, ha già fatto il suo nome nel mondo dello spettacolo grazie alle sue interpretazioni in film e serie televisive. Ecco una breve biografia di Tom Taylor:

Una delle prime opportunità di successo per Tom Taylor è stata la sua interpretazione del personaggio di Jake Chambers nel film “The Dark Tower” (La Torre Nera), uscito nel 2017. Questo adattamento cinematografico dell’omonima serie di libri di Stephen King gli ha permesso di lavorare al fianco di attori di grande calibro come Idris Elba e Matthew McConaughey.

Taylor ha poi ottenuto un’altra significativa esposizione grazie al suo ruolo nella serie televisiva “Doctor Foster.” Qui ha interpretato il personaggio di Tom Foster, un giovane ragazzo coinvolto in una complessa trama familiare. La serie è stata ben accolta dal pubblico e dalla critica, contribuendo a consolidare la sua reputazione come attore emergente.

Sono solo rumors?

Nonostante sembri un rumor, la voce è così persistente che qualcuno ha addirittura aggiornato la pagina Wikipedia di Taylor, includendo il ruolo di Cregan Stark e “House of the Dragon” nella sua filmografia.

Numerose fonti vicine alla produzione confermano questa notizia, ma i fan dovranno attendere un annuncio ufficiale per avere la conferma definitiva. Cregan Stark, nonostante la sua giovane età, è già il potente Lord di Grande Inverno, conosciuto per la sua lealtà e il rispetto degli accordi, caratteristiche distintive della sua casata. Inoltre, è uno dei più abili spadaccini di tutti i Sette Regni.

Il suo coinvolgimento rappresenterebbe un’aggiunta cruciale alle forze di Rhaenyra nella lotta per il Trono di Spade, e i fan non vedono l’ora di vedere come questo nuovo elemento influenzerà la trama.