House of the Dragon: primi dettagli riguardo lo spin-off di ‘Game of Thrones’

Arrivano online i primi dettagli legati allo spin-off di Game of Thrones, ovvero House of the Dragon.

L’anno scorso tutto il mondo si è ritrovato a discutere e a scontrarsi a causa del finale di Game of Thrones, una delle serie più popolari e importanti di sempre, che in tempo record era già divenuta un fenomeno di massa come poche altre.

Con un mondo simile a disposizione, e un sacco di materiale al quale attingere (dato che il tutto nasce dai libri di George R.R. Martin), è più che comprensibile che HBO voglia spremere il brand finché può, ed infatti è in arrivo una nuova serie prequel incentrata sulla celebre casata dei Targaryen. Parliamo ovviamente della nota House of the Dragon.

Dopo la cancellazione della serie con protagonista Naomi Watts, HBO non demorde e continua con la pre-produzione dello spin-off poco prima menzionato, riguardo al quale oggi arrivano i primi rumor riguardo il casting e i personaggi protagonisti della storia.

Stando a quanto riportano varie testate, i personaggi principali saranno due donne di circa vent’anni che si dovranno scontrare l’una contro l’altra. Per chi è fan del mondo di Game of Thrones sin dai libri allora potrebbe riconoscere quelli che sembrerebbero essere i nomi delle protagoniste: Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower.

I due personaggi vengono menzionati da Martin in A song of ice and fire, raccontando che Rhaenyra Targaryen, una delle donne più belle di Westeros, tenterà di usurpare il Trono di Spade sul quale siede suo fratello Aegon II. D’altra parte, Alicent Hightower è la matrigna di Rhaenyra con la quale ha una rivalità.

Questi rumor fanno pensare, a questo punto, che potrebbe essere più che vera la speculazione secondo la quale la serie si baserà molto sulla guerra nota come Dance of Dragons.

Rimanete sintonizzati per maggior informazioni!

