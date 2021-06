How I Became a Superhero: ecco il trailer del film francese a tema supereroi in arrivo su Netflix!

Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale del film di supereroi francese “How I Became a Superhero“, scritto e diretto da Douglas Attal.

È una versione moderna del genere dei supereroi ambientata a Parigi, in Francia. Allo stesso modo degli spettacoli con superpoteri come The Boys, l’umanità esiste in un mondo in cui le persone non nascono con poteri speciali. Invece, le loro super abilità sono indotte dalla droga e si diffondono a macchia d’olio – in alcuni casi, letteralmente (mi ricorda qualcosa).

Gli attori nel trailer parlano tutti francese, come ci si potrebbe aspettare, ma ha i sottotitoli per gli spettatori monolingua. Durante il trailer, gli spettatori vengono introdotti a Naja (Swann Arlaud), un supercriminale assetato di potere a caccia di persone con abilità. Ci sono anche Gary Moreau (Pio Marmaï) e il suo nuovo partner, il tenente Schaltzmann (Vimala Pons), detective che stanno cercando di fermare Naja prima che troppe persone innocenti vengano ferite.

Basato su musica ad alta intensità e sui rapidi passaggi da una scena d’azione all’altra, sembra che How I Became a Superhero potrebbe essere il nuovo tassello del genere super-eroistico alternativo, ed il modo in cui anche noi europei (dopo Lo Chiamavano Jeeg Robot e Il Ragazzo Invisibile), dimostriamo di saper fare questo tipo di film.

How I Became a Superhero sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 9 luglio. Potete vedere il trailer qui sotto:

