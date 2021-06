How I Met Your Father: Chris Lowell entra nel cast della serie spin-off

How I Met Your Father ha ufficialmente aggiunto al proprio cast la star di GLOW, Chris Lowell.

Creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, la serie sarà uno spin-off ispirato ad How I Met Your Mother. Quest’ultima sitcom è andata in onda per un totale di nove stagioni tra il 2005 e il 2014. Vedeva neò cast Josh Radnor, nei panni di Ted Mosby mentre racconta ai suoi figli la lunga storia di come ha incontrato la madre. Con una serie di flashback che descrivono gli eventi della sua narrazione, lo spettacolo ha anche come protagonisti Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan e Jason Segel come il suo gruppo di amici.

Sfortunatamente, nonostante il crescente successo e popolarità durante la sua corsa, How I Met Your Mother si è concluso con un controverso finale.

How I Met Your Father era stato precedentemente confermato per seguire un formato simile. Hilary Duff ha già firmato per interpretare il ruolo principale di Sophie, che racconterà la storia del titolo al suo giovane figlio. Secondo ET, Lowell è stato scelto come Jesse, uno del gruppo di amici di Sophie. Jesse è descritto come intelligente, privilegiato ma cinico riguardo all’amore. Aspirante musicista, lavora come autista Uber per sbarcare il lunario e vive con il suo migliore amico, Tom. Oltre a recitare in GLOW nei panni di Sebastian “Bash” Howard, Lowell è meglio conosciuto per Stosh “Piz” Piznarski in Veronica Mars e ruoli in film acclamati come Promising Young Woman.

La sinossi ufficiale di How I Met Your Father recita: “Nel 2021, Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle opzioni illimitate. I creatori della serie originale Craig Thomas e Carter Bays saranno i produttori esecutivi. Pertanto, si prevede che ci sarà alcuna connessione con How I Met Your Mother – con Barney di Harris che è il miglior candidato per un cameo crossover.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...