How I Met Your Father è stato rinnovato per una seconda stagione su Hulu.

La prima stagione della serie sequel di How I Met Your Mother ha debuttato su Hulu il 18 gennaio con i primi due episodi, con nuovi episodi in uscita settimanalmente. La prima stagione sarà composta da 10 episodi, mentre la seconda sarà composta da 20.

Come la serie originale, How I Met Your Father vede una donna nell’anno 2050 raccontare a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Hilary Duff interpreta quella donna, Sophie, nel 2022. Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate.

Insieme a Duff, la serie vede nel cast anche Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley e Tien Tran. Kim Cattrall fornisce la voce di Sophie nel 2050.

Lo spettacolo proviene dagli sceneggiatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che servono anche come produttori esecutivi e co-showrunner. Duff serve come produttore oltre a recitare. Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy sono i produttori esecutivi. Bays e Thomas hanno creato How I Met Your Mother, mentre Fryman ha diretto la stragrande maggioranza degli episodi di quella serie.

“La visione ispirata di Isaac ed Elizabeth per How I Met Your Father si è rivelata un vero successo, e i fan non ne hanno mai abbastanza di settimana in settimana”, ha affermato Jordan Helman, capo degli sceneggiati originali di Hulu. “Le vite di questi personaggi, interpretate dal cast immensamente talentuoso guidato da Hilary Duff, hanno appena iniziato il loro svolgimento e siamo entusiasti di poter mostrare di più del loro viaggio con una seconda stagione.”

