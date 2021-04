How I Met Your Father: Hilary Duff protagonista della serie sequel di Hulu

Un sequel di How I Met Your Mother intitolato How I Met Your Father è stato ordinato in seno a Hulu con Hilary Duff come protagonista.

Nel prossimo futuro, Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che ci catapulta indietro nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, ciò che vogliono dalla vita, e come innamorarsi nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate. Secondo una persona a conoscenza del progetto, non è chiaro come / se il nuovo spettacolo si collegherà all’originale.

La nuova serie proviene dai co-showrunner di “This Is Us” e dai co-creatori di “Love, Victor”, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che sono scrittori e produttori esecutivi della serie. Anche i creatori di How I Met Your Mother, Carter Bays e Craig Thomas, sono a bordo come produttori esecutivi. Duff produrrà oltre a recitare, con Adam Londy come co-produttore esecutivo.

La 20th Television produrrà la nuova serie come ha fatto con l’originale. Aptaker e Berger sono attualmente sotto un accordo generale presso lo studio.

“Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera ad interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l’ora di interpretare il ruolo di Sophie”, ha detto Duff. “In quanto grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po’ nervosa che Carter e Craig si fidino di me per il sequel del loro bambino. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l’ora di lavorare con loro e col loro genio.”

How I Met Your Mother è andato in onda sulla CBS per nove stagioni e oltre 200 episodi dal 2005 al 2014. La serie ha visto nel cast Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel e Alyson Hannigan. Bob Saget ha fornito la voce del narratore, una versione dal futuro del personaggio di Radnor, Ted Mosby.

“Siamo oltremodo entusiasti di portare How I Met Your Father su Hulu”, hanno detto Aptaker e Berger. “L’iconica serie originale di Carter e Craig ha rivoluzionato le sitcom e siamo così onorati di portare l’eredità alla prossima generazione – e con Hilary Duff niente di meno! Non vediamo l’ora che il pubblico incontri Sophie e il suo gruppo e li guardi cercare l’amore nella moderna New York City.”

Fonte

